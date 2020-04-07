Из журналистов в пресс-секретари. Туда и обратно

Обозреватель ЖУРНАЛИСТА вспоминает, как очутился в кресле районного пресс-секретаря
Пишешь себе репортажи в газету, выпытываешь у пресс-служб комментарии — и уверен, что там работают в основном злодеи. Потом попадаешь в кресло пресс-секретаря и понимаешь, что и среди нашего брата журналиста злодеев хватает. Нам иногда нужно оказаться по разные стороны баррикад, чтобы начать уважать друг друга.
САНИТАРНЫЙ ДЕНЬ
Это был 2008 год, в газете «Санкт-Петербургский курьер» было интересно, и заодно маленькая зарплата. Пресс-секретарей я чаще встречал тех, у кого был постоянно «санитарный день». Выкручивались, как могли: писали запросы, безрезультатно ждали на них ответа и могли только злобно написать «комитет по охране памятников как всегда отказался от комментариев». И тут прилетело приглашение войти в ряды госслужащих. В пресс-службе администрации Московского района искали «пишущего» пресс-секретаря. Зарплата была, конечно, выше. Я думал: сейчас как стану добрым человеком и как начну круглые сутки отвечать на вопросы корреспондентов.
На землю спустился почти сразу. Оказалось, что не все коллеги понимали, зачем им общаться с журналистами и объяснять причину застройки части парка. Не стоит, конечно, спешить обвинять пиарщика в молчании: иногда он и хотел бы организовать ответ, да «наверху» запрещают. И тут вырисовывается грандиозная и сложная задача — убедить чиновников, что ответ всегда лучше молчания, грамотный комментарий для СМИ поможет выглядеть прилично в глазах общественности. Пресс-секретарь должен воспитывать своих коллег. Если они не поддаются перевоспитанию — надо убегать из конторы.
Я знал несколько одарeнных личностей, которым удавалось выстроить общение чиновников с репортeрами не на традиционных рельсах «не допущу», а на более полезной для всех позиции «давайте попробуем». Это были сотрудники пресс-служб, умеющие стать посредниками между медиа и государством. К сожалению, не все из них готовы к такой роли и порой воспринимают госслужбу как место под солнцем. И никакая газета не сможет усомниться — есть ли на солнце пятна. Помню некоторых коллег, которые умудрялись не показывать главам своих администраций критические материалы в СМИ или жалобы жителей в социальных сетях. Их стратегия — «убрать под сукно». При этом они подставляли своих шефов, ведь те не были предупреждены, не могли вовремя начать решать проблему, а критика всe равно рано или поздно выползала из всех щелей.
Журналисты должны знать о таких подводных камнях и не спешить обвинять пресс-секретаря. Иногда он замечательный человек, просто его начальство не поддаeтся перевоспитанию. Или он не пробовал.
ДАВАЙТЕ ЖИТЬ ДРУЖНО
Воспитывают детей, а попробуйте к взрослому подойти. Особенно если это корреспондент, которому никто не указ и пресс-служба — это чаще всего «враг № 1». Иногда оправданно — если там боятся звонков от СМИ и при малейшей просьбе начинают тянуть волынку «пишите официальный запрос». Запрос этот две недели лежит на столе, а потом уже материал вышел, ответ не нужен, зарплата капает. Всегда есть плeвые поводы, по которым пресс-секретарь может через десять минут перезвонить и дать редакции нужные цифры. Запрос для этого не нужен, часто это открытая информация из какого-нибудь отчeта отдела здравоохранения, просто в СМИ редко умеют найти этот отчeт, а у пресс-секретаря он должен быть всегда под рукой. И если вы понимаете, что сейчас в газете всe горит перед сдачей, требуется короткий комментарий и вы готовы его дать без запроса — то вам зачтeтся. Вы пойдeте навстречу репортeру — он этого не забудет, и вам тоже «прилетит». Если наладить нормальные рабочие отношения, это может стать выгодно всем сторонам. Сотрудничество лучше вражды.
«И вот вы подружились, готовы ответить на мобильный после 21.00, журналисты знают, что вам можно позвонить и получить комментарий быстро, без бюрократической волокиты с запросами. Мир во всeм мире,пока кто-то в СМИ не публикует непроверенную информацию одного источника, согласно которой попавшийся преступник неожиданно начинает якобы работать в администрации района. Громкие заголовки обеспечены — чиновник попался. Позвонить мне на мобильный и перепроверить, точно ли это наш человек, — не удосуживается никто из городских медиа, даже ребята, которые знают, что я отвечу быстро и они благодаря комментарию не сядут в лужу со своей дутой сенсацией.
В тот день я обзванивал многие городские СМИ и просил их убрать упоминание нашей администрации. Единицы извинились. Ещe меньше коллег поняли: после таких историй сложно пресс-секретарю объяснить чиновникам, что в медиа тоже люди и тоже совершают ошибки.
В шкуре корреспондента я никогда не помышлял о масштабах бедствия. Тогда ещe никто не носился с модным словом «фактчекинг» и перепроверка информации была банальным и привычным навыком. Получил пресс-релиз, не поверил, перезвонил в два источника, написал — что может быть проще. Заметно с годами, что этот навык в нашем цехе теряется. Многие начинающие журналисты иногда просто не умеют подойти напрямую к источнику, позвонить ему. Реальный диалог со студентом профильного факультета:
— Я ему написал в социальной сети, он прочитал, но почему-то ничего не ответил…
— А звонили?
— Разве можно позвонить?..
Социальные сети создают миф доступности пресс-служб. Дорваться до них теперь действительно легче, но живого общения стало меньше. Одну информацию можно вытащить от источника, смотря ему в глаза или разговаривая по телефону, — и совсем другую по проводам. Интернет позволяет собеседнику подумать над ответом, сформулировать его, ответить громоздко и витиевато. Но живой диалог — это мечта в то время, когда коллеги порой просто не перепроверяют информацию, верят на слово всему тому, что пишется на бескрайних просторах соцсетей. В вездесущем переписывании пресс-релизов редко когда встретится эксклюзивная информация от «своего» пресс-секретаря.
Для полноты биографии необходимо сказать, что из пресс-секретарей я через три с половиной года сбежал. Мне кажется, такой работой должны заниматься люди, которые искренне любят своe дело, контору, начальство. И иногда даже газетчиков с телевизионщиками. Московский район Петербурга стал для меня малой родиной — в какие только его дворы и медвежьи углы я не забирался. Мы тогда одними из первых в городе завели официальный Twitter-аккаунт района, он до сих пор пишет. Только это уже чужая история.