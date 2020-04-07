Из журналистов в пресс-секретари. Туда и обратно

Пишешь себе репортажи в газету, выпытываешь у пресс-служб комментарии — и уверен, что там работают в основном злодеи. Потом попадаешь в кресло пресс-секретаря и понимаешь, что и среди нашего брата журналиста злодеев хватает. Нам иногда нужно оказаться по разные стороны баррикад, чтобы начать уважать друг друга.

САНИТАРНЫЙ ДЕНЬ

Это был 2008 год, в газете «Санкт-Петербургский курьер» было интересно, и заодно маленькая зарплата. Пресс-секретарей я чаще встречал тех, у кого был постоянно «санитарный день». Выкручивались, как могли: писали запросы, безрезультатно ждали на них ответа и могли только злобно написать «комитет по охране памятников как всегда отказался от комментариев». И тут прилетело приглашение войти в ряды госслужащих. В пресс-службе администрации Московского района искали «пишущего» пресс-секретаря. Зарплата была, конечно, выше. Я думал: сейчас как стану добрым человеком и как начну круглые сутки отвечать на вопросы корреспондентов.

На землю спустился почти сразу. Оказалось, что не все коллеги понимали, зачем им общаться с журналистами и объяснять причину застройки части парка. Не стоит, конечно, спешить обвинять пиарщика в молчании: иногда он и хотел бы организовать ответ, да «наверху» запрещают. И тут вырисовывается грандиозная и сложная задача — убедить чиновников, что ответ всегда лучше молчания, грамотный комментарий для СМИ поможет выглядеть прилично в глазах общественности. Пресс-секретарь должен воспитывать своих коллег. Если они не поддаются перевоспитанию — надо убегать из конторы.

Я знал несколько одарeнных личностей, которым удавалось выстроить общение чиновников с репортeрами не на традиционных рельсах «не допущу», а на более полезной для всех позиции «давайте попробуем». Это были сотрудники пресс-служб, умеющие стать посредниками между медиа и государством. К сожалению, не все из них готовы к такой роли и порой воспринимают госслужбу как место под солнцем. И никакая газета не сможет усомниться — есть ли на солнце пятна. Помню некоторых коллег, которые умудрялись не показывать главам своих администраций критические материалы в СМИ или жалобы жителей в социальных сетях. Их стратегия — «убрать под сукно». При этом они подставляли своих шефов, ведь те не были предупреждены, не могли вовремя начать решать проблему, а критика всe равно рано или поздно выползала из всех щелей.

Журналисты должны знать о таких подводных камнях и не спешить обвинять пресс-секретаря. Иногда он замечательный человек, просто его начальство не поддаeтся перевоспитанию. Или он не пробовал.

ДАВАЙТЕ ЖИТЬ ДРУЖНО

Воспитывают детей, а попробуйте к взрослому подойти. Особенно если это корреспондент, которому никто не указ и пресс-служба — это чаще всего «враг № 1». Иногда оправданно — если там боятся звонков от СМИ и при малейшей просьбе начинают тянуть волынку «пишите официальный запрос». Запрос этот две недели лежит на столе, а потом уже материал вышел, ответ не нужен, зарплата капает. Всегда есть плeвые поводы, по которым пресс-секретарь может через десять минут перезвонить и дать редакции нужные цифры. Запрос для этого не нужен, часто это открытая информация из какого-нибудь отчeта отдела здравоохранения, просто в СМИ редко умеют найти этот отчeт, а у пресс-секретаря он должен быть всегда под рукой. И если вы понимаете, что сейчас в газете всe горит перед сдачей, требуется короткий комментарий и вы готовы его дать без запроса — то вам зачтeтся. Вы пойдeте навстречу репортeру — он этого не забудет, и вам тоже «прилетит». Если наладить нормальные рабочие отношения, это может стать выгодно всем сторонам. Сотрудничество лучше вражды.