Редактору на заметку: грядет бум спортивной тематики

Стриминг, ставки и e-sport обеспечат спортивных журналистов работой
Пока традиционные форматы и темы СМИ испытывают кризис, медиаэксперты отмечают всплеск интереса к спортивной журналистике и шире — к спортивной тематике. Спорт обещает быть одним из самых перспективных направлений медийного и околомедийного бизнеса в ближайшие годы.
Основных причин три. Во-первых, спортивные трансляции и программы постепенно переходят на стриминговые и социальные платформы. Это не очень хорошая новость для классического спортивного телевидения. Как уже писал ЖУРНАЛИСТ, спустя несколько лет спортивные трансляции мы будем смотреть не по кабельному ТВ, а в Amazon, Facebook, Netflix и даже Twitter. Вместе с этим закончится эра «линейного», или вещательного, ТВ. Но если не грустить о конкретном телеформате, то стриминговые и прочие платформы расширяют охват и возможности спортивных трансляций и передач, обостряют конкуренцию, открывают перспективы для создания инновационных форматов, дают новые рабочие места спортивным журналистам, аналитикам, комментаторам, обозревателям.
Вторая причина грядущего бума спортивной тематики — сочетание спорта с денежными ставками. Этот симбиоз, как ожидается, приведет к целой череде медийных инноваций. Причем движение в сторону слияния спорта и ставок, как ожидается, будет идти с обеих сторон. Лиги и платформы будут адаптировать форматы, чтобы активнее привлекать тех, кто делает ставки. А тотализаторы будут усиливать спортивную, точнее говоря, медийную составляющую своего бизнеса — зрелищную, комментаторскую, аналитическую.
Наконец, третий фактор предстоящего бума спортивной тематики — e-sport. Состязания по компьютерным играм уже собирают огромную аудиторию, которая, разумеется, почти не пересекается с традиционным телевизором. Эта отрасль медийной активности тоже остро нуждается в своей инфраструктуре. Нужны новые форматы, комментаторы, аналитика. Все это создается прямо сейчас. Пионеры e-спортивной журналистики заимствуют кое-что из старых спортивных СМИ, но чаще выдумывают что-то свое, новое.
Следует, однако, отдавать себе отчет, что прогнозируемый бум спортивной тематики вовсе не означает расцвета или возрождения традиционных СМИ, даже спортивных. Они имеют шанс встроиться в процесс, если захотят и сумеют. Суть тенденции заключается не в восстановлении старой спортивной журналистики, а в формировании совершенно новой тематической ниши, которой нужна своя медийная инфраструктура. При этом новые спортивные медиа должны будут пересоздавать традиции спортивного освещения под новые технологические возможности и запросы аудитории, избалованной интерактивностью.
В любом случае это позитивная для медиаотрасли новость. Даже старым СМИ стоит уделять больше внимания инновациям спортивного освещения. Не говоря уж о том, что неплохие перспективы открываются как для медийных стартапов в этой сфере, так и для конкретных журналистов и медиапродюсеров.