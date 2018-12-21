Редактору на заметку: грядет бум спортивной тематики

Пока традиционные форматы и темы СМИ испытывают кризис, медиаэксперты отмечают всплеск интереса к спортивной журналистике и шире — к спортивной тематике. Спорт обещает быть одним из самых перспективных направлений медийного и околомедийного бизнеса в ближайшие годы.

Основных причин три. Во-первых, спортивные трансляции и программы постепенно переходят на стриминговые и социальные платформы. Это не очень хорошая новость для классического спортивного телевидения. Как уже писал ЖУРНАЛИСТ, спустя несколько лет спортивные трансляции мы будем смотреть не по кабельному ТВ, а в Amazon, Facebook, Netflix и даже Twitter. Вместе с этим закончится эра «линейного», или вещательного, ТВ. Но если не грустить о конкретном телеформате, то стриминговые и прочие платформы расширяют охват и возможности спортивных трансляций и передач, обостряют конкуренцию, открывают перспективы для создания инновационных форматов, дают новые рабочие места спортивным журналистам, аналитикам, комментаторам, обозревателям.

Вторая причина грядущего бума спортивной тематики — сочетание спорта с денежными ставками. Этот симбиоз, как ожидается, приведет к целой череде медийных инноваций. Причем движение в сторону слияния спорта и ставок, как ожидается, будет идти с обеих сторон. Лиги и платформы будут адаптировать форматы, чтобы активнее привлекать тех, кто делает ставки. А тотализаторы будут усиливать спортивную, точнее говоря, медийную составляющую своего бизнеса — зрелищную, комментаторскую, аналитическую.