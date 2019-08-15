«Спорт-Экспресс» провел масштабный ребрендинг

«Спорт-Экспресс» в честь своего 28-летия провел масштабный перезапуск бренда: переработана визуализация всего издания. Теперь у него новый логотип, дизайн сайта и газеты.

В новом лого дизайнеры сохранили исторический символ «СЭ» — петуха. Для издания петух является символом максимальной оперативности, с которой к читателям рано утром поступают свежие спортивные новости.

Однако символ петуха переосмыслен и заново сконструирован с учётом последних тенденций в области спортивного дизайна: птица теперь смотрит не назад, а вперед, сам петух стал более смелым, дерзким и энергичным. Форма фирменного щита отражает связь интернет-издания с классической газетой.

Новое начертание «Спорт-Экспресс» тоже претерпело изменения: оно стало однородным, гарнитура теперь выглядит броско, а наклон придает динамичный характер и ассоциируется со спортом.

Кроме того, дизайн сайта, газеты и мобильных приложений приведен теперь к единому стилистическому оформлению. Для всех площадок разработан новый, более лёгкий для чтения шрифт, а также изменён формат газеты.

Так, меню обновлённого сайта состоит теперь из нескольких структурированных разделов: карта спорта, турниры, рубрики, картина дня и других. Появился значок огня, который обозначает, что текст бурно обсуждается в комментариях. Также добавились новые полезные «фишки», такие как цифра дня и цитата дня.

Редакция «Спорт-Экспресс»:

На пороге двадцатых годов ХХI века необходимо отвечать современным запросам аудитории и требованию времени. И мы отвечаем… Но при этом наши принципы остаются неизменными. Качество, оперативность, актуальность, достоверность и неповторимый стиль каждого из ведущих авторов. Всё это — настоящий «Спорт-Экспресс», который зародился 28 лет назад на четырех страницах черно-белой газеты. Газеты, которую мы с большим уважением выпускаем для вас до сих пор.

Интересно, что изменения не всем пользователям пришлись по душе. Так, новость о редизайне на сайте издания набрала в 3 раза больше «дизлайков», чем «лайков».

«Какая-то фигня», «Похоже придётся перейти на Sports.ru», — ругаются некоторые пользователи.

«Нынешняя переделка неожиданно приятно удивила. Стало хоть похоже на спортивный сайт, а не на конструктор из блоков и рекламы», — написал довольный посетитель сайта.