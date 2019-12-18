О редизайне главной спортивной газеты страны

Что должно «сверлить в голове» у редакции при планировании и проведении редизайна:

— определить точную целевую аудиторию газеты (ту, которая принесет изданию тираж и рекламу);

— отредактировать содержательную модель под запросы этой аудитории (тут возможно переформатирование подачи текстов и заголовочных комплексов, ликвидация пустых или невостребованных, пусть и привычных, рубрикаторов и внедрение новых — все это узнается путем интервью, а вернее — искренних разговоров с вашими будущими читателями);

— найти оформительское решение, которое сделает вашу газету не красивой, а удобной для чтения (вы должны признать наконец страшную правду, что читатель не может посвятить чтению газеты полчаса и тем более час, у него есть всего 10-15 минут, чтобы узнать, зачем он заплатил деньги за ваше издание);

— сделать много расчетов при выстраивании модульной сетки и системы текстово-заголовочных стилей, чтобы ничего и никогда не «гуляло» (никому из девочек не нравится, когда нитки из кофточки торчат или швы неровные, никому из водителей не нравится люфт на рулевом колесе или на педали сцепления и т. д.);

— назначить человека, который будет, как цепной пес, следить за нерушимостью принятых вами изменений.

Вторая ошибка, собственно, и вытекает из этого перечня постулатов. Редизайн — это не просто смена шрифтов. «Ой, а давайте вот этот шрифтик заменим. Ура, готово!» — это даже не для бедных, это, скорее всего, для равнодушных или ленивых. Как говорится, жив Максим, ну и шут с ним (ЖУРНАЛИСТ просит главного редактора «Спорт‑Экс‑ пресса» Максима Максимова не принимать это шутливое замечание нашего обозревателя на свой счет).

Тем невероятнее звучит заявление редакции «Спорт-Экспресса» при презентации редизайна. Только полюбуйтесь: «На пороге двадцатых годов ХХI века необходимо отвечать современным запросам аудитории и требованию времени. И мы отвечаем… Но при этом наши принципы остаются неизменными. Качество, оперативность, актуальность, достоверность и неповторимый стиль каждого из ведущих авторов. Все это — настоящий «Спорт-Экспресс», который зародился 28 лет назад на четырех страницах черно-белой газеты. Газеты, которую мы с большим уважением выпус каем для вас до сих пор».

Слова правильные, но уважение вышло какое-то слишком натянутое.