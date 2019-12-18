О редизайне главной спортивной газеты страны

Обсуждаем результаты редизайна газеты
Благими намерениями вымощена дорога не в ад, а в его предбанник. Туда попасть — это еще постараться нужно. Редакция газеты «Спорт-Экспресс» наверняка старалась без фанатизма. Поэтому попала лишь под дизлайки в соцсетях и в эту рубрику. Не густо.
К своему 28-летию этим летом редакция когда-то столпа российской спортивной журналистики — газеты «Спорт-Экспресс» — провела ребрендинг. Изменениям подверглись логотип издания, сайт и газета. В этой рубрике мы обсуждаем только газетный дизайн и визуальную журналистику в печатных изданиях. По этому айдентику и сайт оставим в покое. Посмотрим на результаты редизайна газеты.
Тут довольно много массовой симптоматики. В двух словах — многие издания к юбилеям, к другим датам или к началу нового года заражаются охотой на изменения оформления. И большинство из них совершают одни и те же ошибки. И если у небольших локальных изданий, которые мы привыкли называть «районками», есть оправдание в виде идиомы «для бедных», то у большой федеральной газеты таких оправданий нет по определению. Именно поэтому «Спорт-Экспресс» и заслуживает «пляски на костях».
Чтобы оттянуть «сладкое», начнем издалека. Первая очевиднейшая ошибка — делать редизайн издания по случаю какой-либо даты. Это вам не пятилетку к 7 ноября завершать. Газета, как бы вы ни закрывали глаза, в первую очередь бизнес. Даже для субсидируемых «районок». И нечего рядиться в носители социально значимых явлений наряду с театрами и музеями. Там — культура, искусство и история. Газеты же несут одно — новости. Они, собственно, только под это и заточены. Не думать об издании как о бизнесе имеют едва оправданное право только органы пропаганды. Надеюсь, среди читателей ЖУРНАЛИСТА членов таких органов — единицы.
Так вот. В любом бизнесе главный приоритет всегда и во всем отдается клиентам. В нашем случае — читателям. Будет аудитория — будут тираж и аудитория. И все, что ни делается в бизнесе, происходит в угоду клиенту, а не собственнику. В общем, если без дальнейших политесов, то так: «а давайте сделаем что-нибудь, чтобы выпендриться перед коллегами» — это неправильный посыл при изменениях. Должно быть так: «давайте выпендримся с коллегами, чтобы сделать что-нибудь для читателя». И поверьте, для читателя важно — не «красиво», а «удобно». Он покупает и выписывает вашу газету не для того, чтобы любоваться на ваши красоты. Для этой цели он с получки на выставку сходит раз в полгода на коротком поводке у жены. А газета ему нужна исключительно ради новостей. В газетах небольших городов еще и ради поздравлений с объявлениями, которые на маленькой территории тоже становятся новостями.
Что должно «сверлить в голове» у редакции при планировании и проведении редизайна:
— определить точную целевую аудиторию газеты (ту, которая принесет изданию тираж и рекламу);
— отредактировать содержательную модель под запросы этой аудитории (тут возможно переформатирование подачи текстов и заголовочных комплексов, ликвидация пустых или невостребованных, пусть и привычных, рубрикаторов и внедрение новых — все это узнается путем интервью, а вернее — искренних разговоров с вашими будущими читателями);
— найти оформительское решение, которое сделает вашу газету не красивой, а удобной для чтения (вы должны признать наконец страшную правду, что читатель не может посвятить чтению газеты полчаса и тем более час, у него есть всего 10-15 минут, чтобы узнать, зачем он заплатил деньги за ваше издание);
— сделать много расчетов при выстраивании модульной сетки и системы текстово-заголовочных стилей, чтобы ничего и никогда не «гуляло» (никому из девочек не нравится, когда нитки из кофточки торчат или швы неровные, никому из водителей не нравится люфт на рулевом колесе или на педали сцепления и т. д.);
— назначить человека, который будет, как цепной пес, следить за нерушимостью принятых вами изменений.
Вторая ошибка, собственно, и вытекает из этого перечня постулатов. Редизайн — это не просто смена шрифтов. «Ой, а давайте вот этот шрифтик заменим. Ура, готово!» — это даже не для бедных, это, скорее всего, для равнодушных или ленивых. Как говорится, жив Максим, ну и шут с ним (ЖУРНАЛИСТ просит главного редактора «Спорт‑Экс‑ пресса» Максима Максимова не принимать это шутливое замечание нашего обозревателя на свой счет).
Тем невероятнее звучит заявление редакции «Спорт-Экспресса» при презентации редизайна. Только полюбуйтесь: «На пороге двадцатых годов ХХI века необходимо отвечать современным запросам аудитории и требованию времени. И мы отвечаем… Но при этом наши принципы остаются неизменными. Качество, оперативность, актуальность, достоверность и неповторимый стиль каждого из ведущих авторов. Все это — настоящий «Спорт-Экспресс», который зародился 28 лет назад на четырех страницах черно-белой газеты. Газеты, которую мы с большим уважением выпус каем для вас до сих пор».
Слова правильные, но уважение вышло какое-то слишком натянутое.
Вот теперь по порядку. Хотя чего мелочиться — нет никакого порядка. Редизайн газеты свелся как раз к реализации формулы «а вот сейчас забабахаем новый логотипчик и шрифты».
По большому счету в «Спорт-Экспрессе» не поменялось ровно ничего. Как плевали они с крыльца на системность текстово-заголовочных стилей, так и плюют. Заголовки «гуляют» по величине, исходя исключительно из количества букв. Модульная сетка — ну, это совершенно за гранью для творческого коллектива. Художника каждый обидеть может, ему же важно самовыразиться, поделиться порывом своего гения. Не до мелочей.
Вроде попробовали подредактировать содержательную модель. Во всяком случае, для обложки. Более четверти полосы теперь занимают анонсы публикаций. Смотришь на полосу и делаешь простой вывод: «художники» никогда не видели своей газеты на прилавках газетных киосков. Потому что больше половины анонсов попросту закрыты от читателя в выкладке. А те, что виднеются, — именно виднеются, а не продают номер. Прочесть с расстояния, не щурясь, верхний анонс невозможно. Мало того, что он слишком мелкий для того, чтобы «продавать», так еще и набран прописным регистром. Сущее издевательство над читателем. А остальные анонсы из-за отсутствия акцентов (без выстроенной иерархии) превратились в ряд могильных плит. Не нужных никому, кроме «родственников».
Виноват, панегирик вышел слишком емким. Собственно, как и сам «спортэкспрессовский» редизайн.
Виноват, панегирик вышел слишком емким. Собственно, как и сам «спортэкспрессовский» редизайн.
Это результаты голосования под новостью о ребрендинге на официальном сайте газеты. Там же и комментарии читателей:
• Очень стильно, изящно, можно сказать утончённо, изы‑ сканно. Но пока непривычно…
• кошмар какой‑то а не дизайн!!!
• Уважаемая редакция дизайн может и новый и типа в наше время нельзя стоять на месте. НО ПРИСЛУШАЙТЕСЬ К ЧИТАТЕЛЯМ!!!
• от бумажной отказываюсь..спасибо..
• А мне нравится
• газету часто покупают пенсионеры (зрение у них не очень) они рады не будут….
• По бумажной версии «СЭ»: шрифт стал мельче и бледнее, поэтому тем, у кого проблемы со зрением, читать стало хуже. Подписи под фотографиями стали чересчур тусклыми, вообще незаметными. Эмблема тоже изменилась в худшую сторону.
Ну а это в качестве «вишенки» в доказательство тезиса о том, что редизайн — это не просто «поиграться шрифта‑ ми». Перед вами обрывок бумаги с моего стола — фрагмент расчетов параметров модульной сетки. Все эти тысячные доли в результатах как раз для того, чтобы ничего не «гуля‑ ло». Та самая основа, которая делает газеты комфортными для чтения, а не просто «прикольными».