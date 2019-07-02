Как писать о спорте и не выгореть

А «Спорт-Экспресс», главное спортивное издание страны, наоборот, все еще сохраняет бумажный носитель, потому что газета попадает в самые высокие кабинеты: и в Министерство спорта, и в Олимпийский комитет, и во все Федерации.

Раньше корреспонденты из нескольких спортивных изданий приходили на матч, записывали, кто на какой минуте забил, как кто прошел по флангу, а на следующий день это выходило в газетах. Сейчас же все передается «с колес», каждое произнесенное слово в смешанной зоне моментально появляется в ленте новостей. А если выплывает что-то эксклюзивное, то коллеги соперничают, как на забеге.

Например, у меня был интересный случай после матча, когда болельщик «Зенита» ударил Владимира Граната, и его увезли в клинику на Конюшенной. Мы там оказались вместе с коллегой из «РИА Новости», и, когда к нам вышел генеральный директор «Динамо» Гурам Аджоев, началось настоящее соревнование. Одновременно набирали новость в планшетах, но отправить ее в редакцию договорились в одну и ту же секунду, чтобы дальше разбирались выпускающие редакторы. Зато не поссорились, ведь наше журналистское сообщество очень маленькое, мы все сотрудничаем и дружим.

— Как взять эксклюзивное интервью у спортсмена?

— Бывают моменты, когда ты приходишь на интервью к человеку, которого не очень хорошо знаешь, и ждешь от него красивых и развернутых ответов. Но в силу своих возможностей он не может этого сделать. Была одна беседа, когда мне отвечали односложно, а я потела все время, чтобы хоть как-то выкрутиться. К такому тоже надо быть готовым.

Другой пример — история с тренером Олегом Блохиным (один из лучших советских футболистов, обладатель «Золотого мяча» — прим. ред), который известен тем, что не очень любит общаться с прессой. Это был конец 2005-го, игра «Динамо Киев» — «Шахтер Донецк». Болела тогда за вторую команду, а на голове — фанатская шапочка в их поддержку. Я увидела его, стоящего с коллегами, и решила подойти: «Олег Владимирович, а можно у Вас попросить интервью». Он опешил от моей наглости и отважности, только поэтому, наверное, не послал куда подальше. Пообещал дать интервью, если сборная Украины хорошо выступит на чемпионате мира. Они как раз в 2006-м успешно отыграли и дошли до четвертьфинала. Его назначают в футбольный клуб «Москва» главным тренером, а я тут же лечу из Петербурга в Москву на презентацию. Не знаю, каким образом, но я пробралась сквозь толпу журналистов и уговорила его со мной поговорить. «Раз обещал, ждите», — просидела два часа, зато получила эксклюзивную беседу.