Как писать о спорте и не выгореть

Татьяна Копылова, «Петербургский дневник»: «Нужно поставить крест на личной жизни, чтобы чего-то добиться»
2 июля — международный день спортивного журналиста. Именно в этот летний день 1924 года во французской столице сформировалась ассоциация спортивной прессы. Идею отмечать праздник озвучили в 1995, принята она была с огромным удовольствием.
ЖУРНАЛИСТ поговорил с Татьяной Копыловой, выпускающим редактором «Петербургского дневника» и бывшим программным директором «Спорт FM», и узнал, как объективно писать о Зените, если болеешь за Спартак, что делать, если дедлайны горят, а спортсмен после матча ушел на допинг-контроль, как пирожки в микс-зоне могут помешать интервьюеру и каким образом начать свою карьеру на Sports.ru с безымянного блога.
В школе она всегда хотела быть врачом, потому что считала эту профессию нужной и полезной, но химия и биология давались плохо, поэтому Татьяна выбрала гуманитарную специальность. На третьем курсе политологии Владимир Обухович (спортивный журналист, корреспондент «России 1» — прим. ред) предложил ей поработать в спортивном отделе издания «Жизнь Санкт-Петербург». С самого детства ей нравилось смотреть футбол с друзьями, поэтому эта сфера оказалась близкой.
В 2006 году «Спорт день за днем» взял Татьяну в свою команду, где она проработала восемь лет и полноценно сформировалась. А после в «Спорт-Экспресс» она занимала пост программного директора и ведущей эфира на радиостанции «Спорт FM».
— Вы сталкивались с непониманием со стороны коллег и аудитории, ведь ваше дело, как принято считать, «не женское»?
— В начале 2000-х сталкивалась с мужским шовинизмом, меня не все воспринимали всерьез. Там, где мужчина мог достичь чего-то по щелчку пальцев, мне приходилось лбом прошибать стены и доказывать, что я что-то могу. Плакала днем и ночью, потому что это было морально для меня тяжело. Даже некоторые спортсмены смотрели свысока, но тут зависит все только от тебя: как поставишь себя, какие вопросы будешь задавать, насколько хорошо будешь погружен в тему, ведь люди всегда уважают подготовленных журналистов.
— Как поменялась спортивная журналистика с 2000-х?
— Сейчас все уходит в интернет. Вот в прошлом году «Спорт день за днем» перестал выходить в бумажной версии. С одной стороны, все правильно, но с другой — есть же люди, для которых купить газету с утра и почитать эти полосы по пути на работу — целый ритуал. Иногда так хочется подержать в руках печать, от нее ведь совсем другие впечатления, нежели от экрана телефона.
А «Спорт-Экспресс», главное спортивное издание страны, наоборот, все еще сохраняет бумажный носитель, потому что газета попадает в самые высокие кабинеты: и в Министерство спорта, и в Олимпийский комитет, и во все Федерации.
Раньше корреспонденты из нескольких спортивных изданий приходили на матч, записывали, кто на какой минуте забил, как кто прошел по флангу, а на следующий день это выходило в газетах. Сейчас же все передается «с колес», каждое произнесенное слово в смешанной зоне моментально появляется в ленте новостей. А если выплывает что-то эксклюзивное, то коллеги соперничают, как на забеге.
Например, у меня был интересный случай после матча, когда болельщик «Зенита» ударил Владимира Граната, и его увезли в клинику на Конюшенной. Мы там оказались вместе с коллегой из «РИА Новости», и, когда к нам вышел генеральный директор «Динамо» Гурам Аджоев, началось настоящее соревнование. Одновременно набирали новость в планшетах, но отправить ее в редакцию договорились в одну и ту же секунду, чтобы дальше разбирались выпускающие редакторы. Зато не поссорились, ведь наше журналистское сообщество очень маленькое, мы все сотрудничаем и дружим.
— Как взять эксклюзивное интервью у спортсмена?
— Бывают моменты, когда ты приходишь на интервью к человеку, которого не очень хорошо знаешь, и ждешь от него красивых и развернутых ответов. Но в силу своих возможностей он не может этого сделать. Была одна беседа, когда мне отвечали односложно, а я потела все время, чтобы хоть как-то выкрутиться. К такому тоже надо быть готовым.
Другой пример — история с тренером Олегом Блохиным (один из лучших советских футболистов, обладатель «Золотого мяча» — прим. ред), который известен тем, что не очень любит общаться с прессой. Это был конец 2005-го, игра «Динамо Киев» — «Шахтер Донецк». Болела тогда за вторую команду, а на голове — фанатская шапочка в их поддержку. Я увидела его, стоящего с коллегами, и решила подойти: «Олег Владимирович, а можно у Вас попросить интервью». Он опешил от моей наглости и отважности, только поэтому, наверное, не послал куда подальше. Пообещал дать интервью, если сборная Украины хорошо выступит на чемпионате мира. Они как раз в 2006-м успешно отыграли и дошли до четвертьфинала. Его назначают в футбольный клуб «Москва» главным тренером, а я тут же лечу из Петербурга в Москву на презентацию. Не знаю, каким образом, но я пробралась сквозь толпу журналистов и уговорила его со мной поговорить. «Раз обещал, ждите», — просидела два часа, зато получила эксклюзивную беседу.
В этот же день я вылетала обратно. Самолет сильно трясло, боялась, что не долечу до дома, а такое интервью так и останется нерасшифрованным. Самое главное — это найти подход к человеку, к каждому он индивидуальный.
Иногда приходится чем-то жертвовать. Однажды нужно было взять срочный комментарий у Станислава Черчесова. Он долго не брал трубку, потом сказал, что перезвонит позже. А вечером я решила пойти погулять с друзьями. Шли тогда по Бауманской улице, и тут — звонок, в разгар отдыха. Картина маслом: я на поребрике задаю вопросы про тактические схемы, в руке — телефон, в другой — диктофон. В редакции сказали присылать материал сразу же: сидим с друзьями в баре, а я расшифровываю интервью, хоть и небольшое, на три-четыре тысячи знаков.
— Были случаи, когда говорить отказывались?
Конечно. Бывает, человек в конкретной ситуации говорить не хочет: плохое настроение, контрактные обязательства. Или же, например, у него история с серией поражений. Потом игроку скажут: «С прессой ты говорить можешь, а играть — нет». Когда человек отказывается обоснованно, я всегда готова подождать и перенести встречу.
— А интервью в микс-зоне (место для послематчевых интервью прессе) отличаются от обычных?
— Значительно. Например, тебе звонит редактор и требует комментарий от определенного спортсмена, а он, может, ушел спать в раздевалку или проверяться на допинг. Приходится ждать часами, а когда он выходит и видит вас, измученных, то отвечает на вопросы. До конца остаются только самые стойкие журналисты.
Иногда игроки говорят что-то на бегу. Есть много мемов по этой теме в наших кругах. Самый известный — с Александром Рязанцевым (российский футболист, полузащитник клуба «Торпедо» — прим. ред). Его окликнули журналисты, а он ел на ходу и сказал: «Извините, пирожки!».
В смешанной зоне интересно, даже если не получаешь длительную речь, которую сможешь оформить в большой материал. В спортивной журналистике есть особый жанр — репортаж из микс-зоны.
Наблюдаешь, кто с кем обнялся, кто кому подал руку, что сказал, что сделал. Бывают моменты, которые оживляют эту рутинную работу. Дзюбе недавно дарили пирожки, а кого-то просили выпить шампанское.
— Вы общаетесь с футбольными болельщиками?
— В Петербурге меня болельщики, понятное дело, не любят, потому что я не скрываю, что болею за «Спартак». Дело в том, что мой дедушка — москвич, в 90-х годах мы смотрели игры по телевизору, а потом я стала плотно работать с командой. Есть такое понятие «каждый отвечает за команду», — вот я и стала проникаться к ним за эти многие годы.
У нас же есть местная организация красно-белых, клуб петербургских любителей московской команды. Они относятся ко мне с благодарностью из-за того, что я не боюсь высказываться. Каждый год клуб устраивает сумасшедшую встречу команды в Пулково, однажды мы там с ними и познакомились.
— Чем отличается спортивный комментатор от репортера?
— В 2008 году, когда работала в Москве, Алексей Золин позвал меня на радио «Спорт FM», где мы болтали в прямом эфире и отвечали на вопросы слушателей. А параллельно шел матч в лиге чемпионов «Зенит» — «Реал», и мы периодически включались в футбол, тогда и можно было попробовать. Страшно было сказать что-то не то, перепутать фамилию, не заметить кого-то. Обязательно должна быть подготовка, так профессионалы и работают: они же не с ходу такие гениальные, хотя талант, конечно, есть, но все изучают подробности и погружаются в тему перед работой.
— Помимо оперативности, что нужно спортивному журналисту?
— Главное, я считаю, это порядочность. Если раз за разом даешь понять людям, о которых пишешь, что ты не используешь провокационную информацию, данную по секрету, не вырываешь слова из контекста, не подставляешь героя, то и относиться к тебе будут с уважением. Ты будешь честен, в первую очередь, перед самим собой. Если журналист нашел псевдо-сенсацию или интерпретировал слова по-своему, — это кликбейт, скандал. Окружающие сделают выводы и не будут больше общаться с вами. Помню случаи, когда интервью полностью придумывали, переписывали уже существующие и выдавали это за свою работу.
Спортивная журналистика не сильно отличается от той же «культурки». Тот, кто обладает информацией, будет успешен. Сейчас нужно постоянно двигаться, искать, проверять, звонить, иметь свои источники информации и полезные контакты, которые смогут чем-то поделиться. Мне это помогает, например, как в августе 2016.
Дмитрия Аленичева (советский и российский футболист, полузащитник, тренер, заслуженный мастер спорта России — прим. ред) должны были вот-вот уволить. Мне звонит наш общий с ним друг и рассказывает, что это случилось. Тогда я была на даче и решила написать новость в Twitter, который не имеет отношения к моим рабочим аккаунтам. Тут же пост разлетается по интернету, в комментариях — куча хейтеров, а самый кайф — через 15 минут эта информация появляется на главном сайте «Спартака».
А когда уволили Лучано Спаллетти (итальянский футболист, тренировал «Зенит» — прим. ред), мне рассказал об этом человек, которому я доверяю. Позвонила в свою редакцию «Спорт-Экспресс», мы это опубликовали первыми. А позже новость подтвердилась и в клубе.
Спортом интересуются многие, а болельщики особенно ждут каждое объявление с нетерпением. Поэтому важно оперативно передать им все, что мы знаем.
— Насчет объективности журналиста: как писать о команде, за которую, например, не болеешь?
— Важно писать объективно. А делать это иногда очень сложно. Я знаю мало людей в журналистике, кто бы ни за кого не болел. Напишешь что-то плохое про другую команду — отругают, ведь ты всегда на виду. Нужно уметь искать и позитивные моменты, потому что оголтелых критиков полно, хоть хлебом не корми людей, которые желают покритиковать проигрыши.
— Чем придется жертвовать, если идешь в эту сферу?
— Нужно поставить крест на личной жизни, чтобы чего-то добиться. Работа спортивного журналиста, как пилота самолета или машиниста поезда, ассоциируется с мужским трудом. Это большая психологическая нагрузка из-за того, что приходится быть наравне с мужчинами или даже выше их на голову.
— А в командировках, вдали от семьи, тяжело работать?
— Когда мы запускали проект «Спорт день за днем», у нас были длительные командировки. В январе 2006 года я поехала на предсезонные сборы в Испанию на четыре недели. Прилетела в Валенсию и поехала по всему Южному Побережью к «Казанскому Рубину», «Шахтеру», «Локомотиву» и «Зениту». У каждого клуба оставалась и работала. На сборах освещаешь подготовку спортсменов, говоришь с новичками в команде, проводишь интервью в перерывах между тренировками. Это ведь не беседа на бегу в микс-зоне.
Последняя командировка была в марте 2017 года. Мне позвонили из Российского Футбольного союза и спросили, не хочу ли я поехать пресс-атташе в Венгрию с юношеской сборной на турнир. Я довольно много освещала молодежный футбол, поэтому поехала на десять дней и оставила ребенка. Он каждый день звонил и просил вернуться. Когда нет детей, семьи, ничего не останавливает и никто не ждет дома, то сборы — это лучшая смена обстановки, ежедневная работа, возможность ближе познакомиться с командой и открыть для себя новые стадионы, страны.
— Мы упоминали Sports.ru, вам приходилось работать с Юрием Дудем?
— Юра — мой хороший друг. Он всегда поражал своим любопытством. Недавно встретились в московском метро. Помню его еще с 2004-го, когда он работал в газете «Известия». Всегда называла его «пытливый ум»: настолько всю жизнь цеплялся за малейшие, казалось бы, незначительные детали, задавал миллион вопросов всем. А в итоге, из этих мелочей обычно складывалась полная картина.
Всегда было понятно, что он далеко пойдет. Он немало в свое время пахал, чтобы чего-то добиться. Жалко, что ушел из спортивной журналистики, но, думаю, ему тут просто стало тесно.
— Что почитать, посмотреть начинающим спортивным комментаторам и репортерам?
— Книга «Бойцы невидимого спорта» Кирилла Легкова без прикрас рассказывает о моей сфере с примерами и забавными историями. Всем, кто сомневается в спортивной журналистике, стоит почитать ее.
Из медиа, помимо крупных — «МатчТВ» и «Спорт- Экспресс» — советую «Спорт24» — относительно молодое СМИ, которое ребята делают всего пару лет, но у них уже своя серьезная платформа: и с видеоконтентом, и с авторскими программами.
— Конкуренция сейчас огромная и можно просто потеряться на фоне остальных. Как начинающим себя показать?
— На «Sports.ru» есть раздел «Трибуна», куда может писать любой автор. Иногда попадаются интересные материалы и оттуда выросли люди, которых стали вскоре воспринимать не как безымянных блогеров.
А для будущих комментаторов есть конкурс на «МатчТВ». Когда-то его выиграл Денис Казанский, который сейчас широко известен публике.