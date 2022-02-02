Медиа на поле: как работают спортивные СМИ

Все о контенте, монетизации и рынке спорт-СМИ
По данным исследования Deloitte.com за 2021 год, 71% россиян, читающих печатные и интернет-СМИ, активно изучают спортивную повестку. Спортивные медиа, специализирующиеся на таком контенте, активно борются за внимание читателя. Конкуренция в сфере высокая, поэтому издания расширяют круг тем: пишут о кино, музыке и литературе, так или иначе связанных со спортом. В итоге медиа трансформируются в целые экосистемы, дистрибутирующие разноформатный спортивный и околоспортивный контент. ЖУРНАЛИСТ поговорил с главными редакторами ведущих спортивных СМИ и выяснил, как работают издания в этой нише.
Владислав Воронин, главный редактор «Sports.ru»
— Большую часть просмотров собирает, конечно, новостная лента — где-то 60–70% всего трафика (в зависимости от вида спорта). Наше большое отличие от других медиа — наличие блоговой платформы, на которой могут писать пользователи сайта, соответственно, их посты тоже собирают немалую долю просмотров. Аудиторные пики приходятся на крупные спортивные состязания: Олимпиады, чемпионаты мира и Европы. Спортивный календарь сбалансирован: когда-то горячий сезон для фигурного катания, когда-то — для футбола.
Околоспортивные темы также освещаем. Я не могу сказать по-ханжески, что мы не будем писать ничего про личную жизнь спортсменов. Некоторые вещи, которые происходят в жизни спортсменов и клубов, сильно влияют на их результаты. Поэтому делать вид, что за пределами площадки ничего не существует, мы не будем. Главное условие — это не должно быть пошло или по-желтому.
Мы работаем по рекламной модели, вся наша выручка — это коммерческие проекты разных форматов. От медийного брендинга и программатика до сложносоставных спецпроектов с игровыми механиками. При оценке всех пейвол-медиа мы не видим для себя возможности закрывать весь контент платной подпиской, поэтому не уходим от философской установки — давать качественные материалы бесплатно. Но пейвол в России и сейчас может существовать в нишевых медиа — и не исключено, что когда-нибудь Sports.ru попробует что-то в этом направлении.
Максим Акманцев, главный редактор спортивного медиа Eurosport.ru
— Конкуренция на рынке спортивных медиа в России большая, поэтому Eurosport старается привлекать людей не только спортивной повесткой, но и всем, что с ней связано. Мы ищем истории, которые стоят на пересечении спорта, кинематографа и культуры. Публикуем эксклюзивные материалы, например о велоспорте, теннисе, снукере, за что нас очень уважают фанаты этих видов спорта. Заходят материалы о спортсменах, которые близки читателю по духу или по паспорту. Например, победы или проигрыши российских атлетов всегда сопровождаются бурным интересом к их личности.
Мы абстрагируемся от политических вопросов и тяжелых тем, потому что наша основная задача — развлекать аудиторию, будь то новости, лайфстайл или аналитика. В трудные времена хочется хоть чего-то позитивного, поэтому мы стараемся давать это читателю. У нас строгий запрет на порноконтент, стараемся избегать текстов о личной жизни спортсменов.
Главный критерий «выживаемости» для медиа — это умение зарабатывать. Небольшие СМИ должны этому научиться, иначе исход однозначен. Читатели очень быстро меняют пристрастия и голосуют «против» красным крестиком в верхнем правом углу. Нужно сосредоточиться на борьбе за окупаемость. Живой авторский контент всегда хорошо заходит, поэтому история с блогами в Telegram, на YouTube будет развиваться. Главное, чтобы такой блог не подмяла под себя система, потому что она, как правило, поглощает и талант, и самого автора.
Вячеслав Опахин, главный редактор спортивного портала «Championat.com»
— В 2022 году форматы размываются и будут продолжать все больше смешиваться. Поэтому нет той категории контента, которая «заходила» бы лучше. Мощно раскрутиться может и новость, и аналитический текст, и что-то полезное о лайфстайле. Пандемия стала для нас стресс-тестом. Но прошли его мы неплохо. В отличие от тех же спортивных клубов, которые потеряли доходы, у всех медиа была возможность переформатироваться и найти другие источники трафика. Что мы успешно и сделали. Еще пять лет назад было сложно представить, что на крупных соревнованиях трибуны будут пусты. Теперь это реальность. И понимаешь, насколько важен обмен энергией между спортсменом и болельщиками.
В России, к сожалению, все нерадостно с небольшими и региональными медиа. А ведь именно они чаще всего первыми сообщают о молодых спортсменах и их успехах. Поэтому на рынке должны сосущестововать и крупные медиахолдинги, и небольшие СМИ. Важно отметить, что мы сражаемся за время людей не друг с другом, а с огромным количеством возможностей для развлечений. И далеко не всегда выигрываем.
Эдуард Эпштейн, руководитель проектов «Gol.ru» и «Bombardir.ru»
— В ноябре 2021 Sports.ru объявил о покупке проектов Bombardir.ru и Gol.ru. Вокруг этих медиа уже сформировалась лояльная аудитория, и Sports приобрел проекты, чтобы помочь им развиваться. Помимо самих проектов к Sports.ru присоединилась команда авторов под руководством главного редактора Романа Абрамова.
На данном этапе мы экспериментируем с созданием контента и дистрибуцией. На Gol.ru выходят материалы про кино, музыку, науку, космос, медицину и спорт. Мы не боимся пробовать новые форматы и искать новые точки пересечения интересов спортивной аудитории и массовой культуры.
Главное преимущество Sports.ru — это качественная экспертиза и новые технологии. У «Гола» нет планов конкурировать с большими медиа, потому что это сложно и дорого. Наша сила в контенте и точечной дистрибуции. Сейчас перед проектом стоит задача найти свою нишу на рынке. Такой симбиоз дает хороший результат, мы довольны этим экспериментом.
Иван Жидков, главный редактор спортивного издания Северо-Западного региона «Спорт День за Днем»
— Спорт стал сферой потребления широких слоев. Аудитория сильно помолодела, отчасти это связано с тем, что монетизация контента зависит от букмекерских компаний. Для них люди старше 40 перестают быть привлекательными — эта аудитория не тратит деньги на подобные развлечения. Наиболее активна молодежь, поэтому основной контент мы подстраиваем под нее: яркость и скандальность тем, обсуждение актуальных вещей. Например, мы будем писать про английский футбол, который сейчас в топе, а не про французский. Хотя с точки зрения профессионализма игроков они могут быть на одном уровне.
Наше издание старается держаться приличий и не сваливаться в откровенную желтизну, хотя спортивные новости на ней очень сильно намешаны. Принципиально не пишем о политике, потому что это не наше поле деятельности. Хотя, конечно, в России спортивная журналистика более эмоциональна, чем за рубежом. Там личных оценок гораздо меньше, чем у нас.
К сожалению, многое зависит не от профессионализма журналистов, а от алгоритмов сетей и поисковиков. Если твое медиа может вкладываться не только в работников, но и в людей, которые обеспечат раскрутку в интернете, тогда развитие будет динамичным. Алгоритмы и гонка за сиюминутным хайпом — пожалуй, главные проблемы спортивной журналистики сегодня.