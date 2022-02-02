Медиа на поле: как работают спортивные СМИ

Мы абстрагируемся от политических вопросов и тяжелых тем, потому что наша основная задача — развлекать аудиторию, будь то новости, лайфстайл или аналитика. В трудные времена хочется хоть чего-то позитивного, поэтому мы стараемся давать это читателю. У нас строгий запрет на порноконтент, стараемся избегать текстов о личной жизни спортсменов.

Главный критерий «выживаемости» для медиа — это умение зарабатывать. Небольшие СМИ должны этому научиться, иначе исход однозначен. Читатели очень быстро меняют пристрастия и голосуют «против» красным крестиком в верхнем правом углу. Нужно сосредоточиться на борьбе за окупаемость. Живой авторский контент всегда хорошо заходит, поэтому история с блогами в Telegram, на YouTube будет развиваться. Главное, чтобы такой блог не подмяла под себя система, потому что она, как правило, поглощает и талант, и самого автора.

Вячеслав Опахин, главный редактор спортивного портала «Championat.com»

— В 2022 году форматы размываются и будут продолжать все больше смешиваться. Поэтому нет той категории контента, которая «заходила» бы лучше. Мощно раскрутиться может и новость, и аналитический текст, и что-то полезное о лайфстайле. Пандемия стала для нас стресс-тестом. Но прошли его мы неплохо. В отличие от тех же спортивных клубов, которые потеряли доходы, у всех медиа была возможность переформатироваться и найти другие источники трафика. Что мы успешно и сделали. Еще пять лет назад было сложно представить, что на крупных соревнованиях трибуны будут пусты. Теперь это реальность. И понимаешь, насколько важен обмен энергией между спортсменом и болельщиками.

В России, к сожалению, все нерадостно с небольшими и региональными медиа. А ведь именно они чаще всего первыми сообщают о молодых спортсменах и их успехах. Поэтому на рынке должны сосущестововать и крупные медиахолдинги, и небольшие СМИ. Важно отметить, что мы сражаемся за время людей не друг с другом, а с огромным количеством возможностей для развлечений. И далеко не всегда выигрываем.

Эдуард Эпштейн, руководитель проектов «Gol.ru» и «Bombardir.ru»

— В ноябре 2021 Sports.ru объявил о покупке проектов Bombardir.ru и Gol.ru. Вокруг этих медиа уже сформировалась лояльная аудитория, и Sports приобрел проекты, чтобы помочь им развиваться. Помимо самих проектов к Sports.ru присоединилась команда авторов под руководством главного редактора Романа Абрамова.

На данном этапе мы экспериментируем с созданием контента и дистрибуцией. На Gol.ru выходят материалы про кино, музыку, науку, космос, медицину и спорт. Мы не боимся пробовать новые форматы и искать новые точки пересечения интересов спортивной аудитории и массовой культуры.

Главное преимущество Sports.ru — это качественная экспертиза и новые технологии. У «Гола» нет планов конкурировать с большими медиа, потому что это сложно и дорого. Наша сила в контенте и точечной дистрибуции. Сейчас перед проектом стоит задача найти свою нишу на рынке. Такой симбиоз дает хороший результат, мы довольны этим экспериментом.

Иван Жидков, главный редактор спортивного издания Северо-Западного региона «Спорт День за Днем»

— Спорт стал сферой потребления широких слоев. Аудитория сильно помолодела, отчасти это связано с тем, что монетизация контента зависит от букмекерских компаний. Для них люди старше 40 перестают быть привлекательными — эта аудитория не тратит деньги на подобные развлечения. Наиболее активна молодежь, поэтому основной контент мы подстраиваем под нее: яркость и скандальность тем, обсуждение актуальных вещей. Например, мы будем писать про английский футбол, который сейчас в топе, а не про французский. Хотя с точки зрения профессионализма игроков они могут быть на одном уровне.