Sports.ru и «МегаФон» запустили серию подкастов о спортивном маркетинге

Совместный проект будет распространяться через разные медийные каналы. Записи будут выходить раз в две недели, ведущими станут шеф-редактор Sports.ru Влад Воронин и директор по новым медиа ФК «Зенит» Егор Крецан.

Sports.ru и «МегаФон» запустили совместный подкаст Green Room о спортивном маркетинге, сообщили в пресс-службе спортивного медиа. Ведущими проекта стали шеф-редактор Sports.ru Влад Воронин и директор по новым медиа ФК «Зенит» Егор Крецан.

«МегаФон» выступает в роли соавтора нового проекта. «Мы совместно разрабатываем контент и сценарные планы, тематики. В подкастах будут появляться и наши спикеры», — пояснили в компании. В Sports.ru также отметили, что общая идея проекта и темы подкастов разрабатывалась совместно.

Выпуски будут выходить раз в две недели по вторникам. Sports.ru планируют публиковать записи на YouTube, в iTunes, Google Podcasts, «ВКонтакте» и др. Кроме постоянных ведущих, к участию будут привлекаться другие спикеры.

«Мы обязательно будем говорить о том, как меняется и еще будет меняться рынок спортивных трансляций – как на тенденции влияет интернет, на что влияют современные привычки потребления (смотреть спорт 2 часа без дополнительных развлечений людям зачастую сложновато). Будем говорить о ситуативном маркетинге, мерчандайзинге, соцсетях и даже о tone of voice брендов», рассказал шеф-редактор Sports.ru Влад Воронин.

Первая серия подкаста была опубликована 9 июля на YouTube-канале «Подкасты о спорте». На момент написания заметки количество просмотров на YouTube составило около 1,5 тыс. В первом выпуске участники обсудили, как сейчас должен выглядеть стадион.

За последнее время это второй запуск подкаста, соавтором которого выступает крупный бренд. Так, «Альфа-банк» принимает участие в производстве проекта «Деньги пришли». Банк запустил подкаст совместно с Ильей Красильщиком и Сашей Поливановым.