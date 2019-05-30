Sports.ru объединил спортивных YouTube-блогеров в сеть United

Интернет-портал Sports.ru запустил «новое спортивное телевидение» United. Проект объединит спортивных YouTube-блогеров в единую сеть, где рекламодатели могут заказать мультиканальное продвижение.

На момент запуска в проекте участвует 30 YouTube-каналов. Среди прочих, к United присоединились спортивный комментатор и журналист Василий Уткин, блогер и бывший футболист Евгений Савин, футбольный блогер GoodMax, спортивная журналистка Мария Командная. По словам создателей, в сеть также вошли каналы с небольшим количеством подписчиков, которым Sports.ru поможет стать заметнее для пользователей и рекламодателей за счет дистрибуции их контента на площадках издания.

Для брендов в United подберут блогеров и рекламные форматы: прероллы, интеграции в YouTube-контент, кроссплатформенные спецпроекты с подключением площадок и соцсетей Sports.ru. Продюсирование контента создатели сети берут на себя. Там же рекламодатели смогут заказать участие блогера в своих кампаниях.

На старте проекта United заключит с участниками проекта неэксклюзивные договоры, говорит коммерческий директор Sports.ru Евгений Коврин. «Однако со временем ситуация будет меняться», — добавил он.

До 1 июля управление United будет на стороне команды Sports.ru. Впоследствии «возможны назначения», сообщил Евгений Коврин. От дальнейших комментариев он отказался.