Sports.ru запустил бесплатную школу для читателей

Sports.ru открывает бесплатную школу для своих читателей, которые хотят работать в издании: писать о спорте, заниматься аналитикой, маркетингом, развитием продуктов и другими направлениями. Об этом vc.ru рассказал управляющий директор Sports.ru Марк Тен.

Курсы бесплатные, у компании нет цели на них заработать, подчёркивает представитель Sports.ru. Главное требование к желающим поступить на курсы — быть читателем Sports.ru. Компания готовит специалистов строго под себя, поэтому важно, чтобы это были единомышленники, которые пользуются продуктами Sports.ru, пояснил Тен.

Заявки принимаются до конца апреля. Желающие должны написать мотивационное письмо, в котором надо рассказать о себе и объяснить, почему они хотят работать в Sports.ru, затем пройти тестовое задание и собеседование. Среди доступных программ — разработка, работа в редакции, маркетинг, аналитика, дизайн и менеджмент.

Курс рассчитан на два месяца: занятия будут проходить с конца мая до конца июля 2019 года два раза в неделю в московском офисе Sports.ru. Преподавать будут сотрудники компании.

По завершению программы лучшим слушателям предложат работу, результаты обучения будут оцениваться субъективно, сказано на сайте школы: «Оцениваем вашу вовлеченность, скорость, отношения с преподавателями и командой, результаты домашних работ».