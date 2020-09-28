Spotify будет создавать фильмы и телешоу по мотивам подкастов

Музыкальный сервис Spotify и продюсерская компания Chernin Entertainment заключили партнерское соглашение, в рамках которого будут создавать кино, сериалы и ТВ-шоу на основе подкастов, которые выходят на платформе. Об этом Spotify сообщил на своем официальном сайте.

В рамках контракта Chernin Entertainment сможет воспользоваться 250 оригинальными проектами Spotify. Партнеры совместно с создателями подкастов Pineapple Street Media уже работают над адаптацией криминальной истории The Clearing.

Музыкальный сервис решился на такой шаг из-за растущей популярности подкастов. «Взрывной рост на рынке подкастовстал мощним источников вдохновения для креаторов во всех медиаканалах. Партнерство позволит ускорить процесс признания подкастов в качестве интеллектуальной собственности», — говорится в сообщении компании. В планах Spotify — выпустить «сотни» оригинальных сериалов и фильмов.

Сам глава The Chernin Group, куда входит продюсерская компания, Питер Чернин назвал Spotify «сокровищницей контента». На счету инвестора уже есть такие успешные проекты, как «Ford против Ferrari», «Величайший шоумен», трилогия «Планета обезьян» и «Скрытые фигуры».