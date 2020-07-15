Spotify объявил о запуске музыкального сервиса в России

Музыкальный стриминговый сервис Spotify запустится на территории России, пользователям будут доступны как бесплатная версия сервиса, так и подписки Spotify Premium, сообщили в компании. Представитель Spotify в России подчеркнул в разговоре с «Ведомостями», что полноценно сервис будет доступен местным пользователям с 15 июля.

Тариф Spotify Premium, позволяющий слушать музыку без рекламы, составит 169 руб. в месяц, для студентов цена снижена до 85 руб. в месяц. За 269 руб. в месяц можно будет оформить подписку для группы до шести человек, а за 219 руб. в месяц ‒ парную подписку с автоматически обновляемым плей-листом для двоих. Плей-листы Spotify в России будут курировать как международная, так и российская редакции. В числе плей-листов Spotify, доступных в России, будут подборки композиций Little Big, Noize MC, Макса Барских и других популярных артистов.

Первым о запуске Spotify в России в середине июля сообщило издание Music Business Worldwide и подтвердил на своих источниках американский Variety. Они писали, что Spotify запустится в России в партнерстве с оператором МТС, но деталей партнерства не приводили. Тогда Spotify это не комментировал, а теперь представитель сервиса уточнил, что у компании пока нет партнеров в России.