Spotify снова попытается запуститься в России

Стриминговый музыкальный сервис Spotify снова ведет переговоры о запуске в России. Он планирует начать работу уже осенью 2020 года, пишет «Коммерсантъ».

По данным издания, Spotify ведет переговоры с МТС. Оператор может стать партнером стримингового сервиса в России и продавать подписку на сервис в рамках своих тарифов. При этом источник «Коммерсанта» отмечает, что Spotify, скорее всего, не ограничится одним партнером и будет сотрудничать с другими компаниями.

Пресс-служба Spotify не стала комментировать информацию. Представители МТС сообщили, что пока договоренностей с сервисом нет, но это «сильный бренд», и потенциально такое сотрудничество интересно оператору. Присутствие в музыкальном сегменте стратегически важно для МТС, добавили в компании.

Эксперты, опрошенные изданием, полагают, что запуск Spotify через оператора мобильной связи поможет бренду быстро выйти на широкую аудиторию и таким образом сэкономить на маркетинге. По их мнению, конкурентами сервиса в России могут стать Apple Music, «Яндекс.Музыка», а также VK Music и Boom от Mail.ru Group.

Spotify пытается начать работу в России с 2014 года. Каждый год запуск откладывают по разным причинам. В марте 2020 года стало известно, что платформа заработает во втором квартале года, в Москве сняли офис и назначили генерального директора. Однако в апреле сроки вновь перенесли, причиной назвали распространение COVID-19. До этого сервис не запускали из-за экономического кризиса, падения рубля и российских законов, регулирующих интернет.