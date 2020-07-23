Spotify запускает видеоподкасты

Компания объявила о запуске водкастов (vodcasts), где можно будет и слушать ведущего, и видеть его лицо. Пока функция доступна не всем, но скоро записывать такой контент смогут даже пользователи бесплатной версии.

«Эта новая функция принесет фанатам аудио- и визуальный опыт, углубляя контакт подписчиков с любимыми подкастерами на Spotify», — прокомментировала для Rolling Stone обновление Лорен Джарвис, руководитель отдела контента Spotify.

Пользователям из России приложение стало доступно 15 июля, но сами видеокасты для аудитории — явление не новое. Лорен Джарвис отмечает, что «многие слушатели любят также смотреть понравившиеся подкасты». Сейчас авторы размещают такой контент на YouTube, поэтому создание новой платформы для подкастеров и стримеров стратегически важно Spotify.

Источники: ПроСМИсь и Rolling Stone