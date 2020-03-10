Spotify запустится в России во втором квартале 2020 года

Spotify начнет работать в России уже во втором квартале 2020 года. Сервис арендовал рабочие места для своих сотрудников в московском коворкинге WeWork, сообщает Forbes со ссылкой на источники.

В новом офисе уже работают около 10 человек. Генеральным директором сервиса в России, как стало известно ранее, станет Илья Алексеев, работавший директором по продажам в российском подразделении Facebook.

По словам собеседника издания, команда сервиса в России работает уже около пяти месяцев. Стоимость подписки составит 169 рублей в месяц (столько же стоит месячная подписка на сервис «Яндекс.Музыка»). Команда Spotify работает над тем, чтобы добавить Россию в список доступных стран, добавил он.

Spotify несколько раз пытался выходить в Россию, но отказывался от этой идеи. Причинами стали экономический кризис, нестабильный рубль и новые законы, регулирующие интернет. Позднее планировалось, что сервис начнет работать в ноябре-декабре 2019 года, но вновь перенес запуск.

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