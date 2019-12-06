СППИ ГИПП и АКОРТ подписали соглашение о сотрудничестве

5 декабря Союз предприятий печатной индустрии (ГИПП) и Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) подписали соглашение о сотрудничестве.

Подписанию документа предшествовала напряженная двухлетняя работа по его подготовке, и он стал первым в истории соглашением о совместной деятельности между отраслевыми объединениями. Дополнительным стимулом для успешного завершения диалога стали поручения президента о поддержке печатной прессы.

В документе закреплены принципы и определены основные направления и формы совместной работы, конечной целью которой является стабильное обеспечение потребителей печатной периодикой. Отмечено, что подписавшие его стороны будут опираться на принципы саморегулирования, добросовестной конкуренции и соблюдения баланса интересов.

В Соглашении выражено намерение сторон разработать и применить на практике совместно с издателями, распространителями прессы и торговыми сетями проекты по моделированию продаж периодических изданий в разных форматах розничной торговли и в различных регионах, причем первый такой совместный проект предполагается реализовать уже в первой половине 2020 года.

Руслан Новиков, Президент СППИ ГИПП:

Подписание соглашения между СППИ ГИПП и АКОРТ – событие долгожданное, это очень позитивный прецедент на рынке. О сложностях системы розничного распространения прессы говорится много и часто. Подписание соглашения – шаг, который важен для обоих отраслей. Сейчас ритейл – практически единственный растущий канал распространения периодики. И это канал с богатым потенциалом дальнейшего роста: сейчас только 20% магазинов торговых сетей имеют в ассортименте прессу, и эта категория имеет постоянный спрос среди покупателей. Соглашение регламентирует основные направления сотрудничества, направленные, прежде всего на эффективные продажи печатных изданий. К тому же, доступность прессы в любом уголке страны – это и социально-значимая миссия, которая по силам такому альянсу. Печатные СМИ вполне можно отнести к товарам социальной значимости. Возможность покупать их в магазинах крупных торговых сетей очень важна для людей.

Сергей Беляков, Председатель Президиума АКОРТ

Подписание соглашения о сотрудничестве между АКОРТ и Союзом предприятий печатной индустрии (СППИ ГИПП) поможет усовершенствовать нашу общую работу по бесперебойному обеспечению потребителей периодическими печатными изданиями, будет способствовать дальнейшему диалогу между предприятиями торговли, издателями и поставщиками печатной продукции с соблюдением принципов добросовестной конкуренции и развитию механизмов саморегулирования отрасли.

Пресс-служба СППИ ГИПП