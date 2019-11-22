СППИ ГИПП обратился к главам субъектов РФ с запросом

Президент СППИ ГИПП Р. Ю. Новиков обратился к руководителям субъектов РФ с просьбой предоставить информацию о состоянии системы распространения прессы в регионе. В письмах указано, что на основании полученных материалов будет подготовлен Мониторинг состояния НТО «Пресса» и перспектив их развития. Данное исследование приобретает особое значение в свете поручения президента РФ В. В. Путина по поддержке печатных СМИ и системы распространения прессы.

СППИ ГИПП по поручению Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации данную работу проводит ежегодно, уделяя особое внимание выполнению постановления Правительства Российской Федерации от 09.04.2016 г. №291 «Об утверждении Правил установления субъектами Российской Федерации нормативов минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов и методики расчета нормативов минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов» (изменения от 06.09.2016 г. №885) и приказа Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 31.07.2013 г. №197 «Об утверждении рекомендаций по поддержке и развитию системы розничного распространения периодических печатных изданий и иной печатной продукции в субъектах Российской Федерации». Результаты мониторинга будут переданы в Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации и в другие федеральные государственные органы.

В обращении СППИ ГИПП к руководителям субъектов РФ содержится просьба предоставить информацию о текущем состоянии дел и проводимой в регионе работе по выполнению данных документов, а также информацию о мероприятиях, направленных на поддержку распространения печатных СМИ.

СППИ ГИПП считает крайне важным безусловное выполнение поручения президента РФ В. В. Путина и постановлений Правительства РФ по поддержке печатных СМИ и системы их распространения, т. к. печатные СМИ сегодня оказывают больше, чем, когда бы то ни было, влияния на формирование сознания и поведение людей. В письме подчеркивается, что печатные СМИ сегодня превратились в важный инструмент информационной работы с населением, а последние достижения в области интернет-технологий делают их значимым структурным элементом информационной стратегии государства. При этом система распространения печатной продукции является национальным ресурсом, который формирует информационное пространство и укрепляет информационную безопасность страны.

В настоящее время в СППИ ГИПП начали поступать соответствующие ответы от руководителей субъектов РФ. Они изучаются и обрабатываются для подготовки единого доклада.

Пресс-служба СППИ ГИПП