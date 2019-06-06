СППИ ГИПП опубликовал открытое письмо агентству «Роспечать»

Правление Союза предприятий печатной индустрии «ГИПП» опубликовало на своем сайте письмо генеральному директору Георгию Аликошвили и акционеру «Роспечати» Павлу Езубову. Темой послужил рост задолженности «Роспечати» перед изателями.

Уважаемый Георгий Отариевич!

Уважаемый Павел Алексеевич!

Союз предприятий печатной индустрии (ГИПП) обращается к Вам с настоятельной просьбой по оперативному вмешательству и улучшению ситуации, сложившейся между АО Агентство«Роспечать» и издателями периодики, в сфере подписки и розничных продаж прессы через Вашу киосковую сеть и отделения связи ФГУП «Почта России».

В последнее время к нам поступают многочисленные жалобы от издателей газет и журналов на серьезные сбои в сотрудничестве с АО Агентство «Роспечать»: о нарушении сроков и размеров платежей, систематическом невыполнении с Вашей стороны договорных обязательств. Оплата за проданную прессу в розницу через отделения связи ФГУП «Почта России» за 2018 и 2019 годы произведена не в полном объеме. Кроме того, нарушаются и платежи за различные подписные периоды. Издатели также выражают сомнение в том, что Ваше предприятие вовремя осуществит платежи за основную подписку, собранную на 2 полугодие 2019 года.

Все это крайне негативно сказывается на деятельности издательских домов, не позволяет издателям своевременно осуществлять расчеты с типографиями, транспортными организациями, и, следовательно, ставит под угрозу бесперебойный выпуск газет и журналов в России.

Просим Вас дать оперативные разъяснения СППИ ГИПП по сложившейся ситуации и принять безотлагательные меры по обеспечению платежей за поставленную печатную продукцию в полном объеме.

В противном случае издательское сообщество будет вынуждено пойти на крайние меры, в том числе на приостановку сотрудничества с АО «Агентство «Роспечать» в сфере подписки и розницы.

Правление СППИ ГИПП