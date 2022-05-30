СППИ ГИПП подготовил ежегодный рейтинг руководителей субъектов РФ по отношению к системе распространения печатных СМИ

Союз предприятий печатной индустрии (ГИПП) подготовил ежегодный рейтинг руководителей субъектов РФ по отношению к системе распространения печатных СМИ. Рейтинг за 2021 год подготовлен на основе информации, полученной от администраций регионов, официальной статистики и сведений от участников рынка прессы.

Оценка эффективности деятельности руководителей субъектов РФ проводилась по специальной методике, включающей пять модулей показателей:

1. Уровень обеспеченности населения специализированными и неспециализированными торговыми объектами, реализующими периодическую печатную продукцию, а также рост этих показателей за прошедший год. Этот модуль играет определяющую роль в формировании конечного результата рейтинга.

2. Уровень арендных ставок для объектов по распространению прессы. Арендные ставки сопоставлялись со ставками Приказа Минкомсвязи №197 от 31.07.2013 г. «Об утверждении рекомендаций по поддержке и развитию системы розничного распространения периодических печатных изданий и иной печатной продукции в субъектах Российской Федерации».

3. Ассортиментная свобода объектов по распространению периодической печати. Конвертирование данных в баллы рейтинга по третьему модулю проводилось с учетом уровня ограничений по ассортименту сопутствующих товаров и услуг для киосков печати.

4. Наличие региональных программ по поддержке распространительского бизнеса, проектов и рабочих групп по его развитию. Учитывалось выделение средств из региональных бюджетов на модернизацию торговых объектов, программ по развитию павильонов прессы, выделению субсидий розничным распространителям, наличию в регионе проектов по развитию социальных киосков и других проектов, улучшающих инфраструктуру распространения периодики в данном субъекте РФ.

5. Административное регулирование рынка распространения периодической печатной продукции в субъекте РФ. Оценка производилась по таким показателям, как срок действия арендных договоров, наличие административных ограничений на размещение объектов по распространению объектов прессы на уличном пространстве города/населенного пункта и т. п.

Подготовленный материал позволяет получить объективную картину по развитию системы распространения печатной продукции в стране, условиям работы «НТО Печать» и мерам, принимаемым в регионах по выполнению Поручения президента РФ В. В. Путина от 25 сентября 2019 года.

С рейтингом и более подробной информацией можно ознакомиться по ссылке.