СППИ ГИПП возглавил гендиректор АО «АиФ» Руслан Новиков

30 мая 2019 года на заседании Правления Союза предприятий печатной индустрии (ГИПП) был избран новый президент организации. Им стал генеральный директор АО «Аргументы и факты» Руслан Новиков.

Сергей Моисеев, исполнявший обязанности Президента ГИПП с 2012 года, сложил свои полномочия.

Сергей Моисеев, экс-президент СППИ ГИПП председатель Совета директоров ОАО «Подольская фабрика офсетной печати»:

Я покидаю пост президента ГИПП с чувством выполненного долга. За эти семь лет мы сделали все возможное для того, чтобы стабилизировать нашу отрасль: объединили различные звенья издательско-полиграфической цепочки, реализовали многие индустриальные проекты, помогали, как могли, и издателям, и распространителям, и бумажникам. Но до сих пор издатели сталкиваются со многими проблемами, как экономического, так и организационного характера. И я надеюсь, что новый президент сможет привнести на рынок новые идеи и укрепить доверие между коллегами. Уверен, что с Русланом Новиковым ГИПП получит новый импульс и сохранит статус уважаемой общественной организации.

Елена Шитикова, исполнительный директор СППИ ГИПП:

Руслан Юрьевич — фигура в отрасли очень заметная. На протяжении нескольких лет мы наблюдали за его работой в качестве генерального директора ИД «Аргументы и факты». Это серьезный опыт, который дал возможность быть в курсе всех тонкостей и нюансов издательской и сопутствующих отраслей. Ему знакомы проблемы медиасообщества, его запросы и стремления. Поэтому мы верим, что с приходом Руслана Юрьевича многие задачи, волнующие рынок, будут решены.

Руслан Новиков, генеральный директор АО «Аргументы и факты»:

Я благодарен членам правления и всему профессиональному сообществу за доверие. Хотел бы сказать слова благодарности и уважения Сергею Николаевичу Моисееву за большой труд, за поддержку отрасли, за защиту интересов издателей и продвижение важных инициатив. Это большая честь и высокая ответственность — возглавить Союз предприятий печатной индустрии ГИПП, продолжить все важные начинания, удержать достижения и разработать эффективную стратегию, которая поддержит развитие всех направлений печатной индустрии.

Биографическая справка

Новиков Руслан Юрьевич, генеральный директор АО «Аргументы и факты».

Родился 5 февраля 1975 г. в Москве.

В 1997 г. окончил юридический факультет Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова. Кандидат экономических наук, имеет степень MBA.

С 1997 г. на руководящих позициях в компаниях банковского, производственного, строительного, торгового и инвестиционного бизнеса.

Имеет успешный опыт работы создания компаний, выведения их на лидирующие позиции рынка, антикризисного управления.

В состав совета директоров издательского дома «Аргументы и факты» вошел в апреле 2014 г.

В декабре 2014 г. назначен генеральным директором издательского дома «Аргументы и факты».

Является членом правления Союза предприятий печатной индустрии (ГИПП).

Является членом Президиума Общественного совета при Федеральном агентстве по туризму (Ростуризм).

В 2016 г. стал лауреатом премии «Медиа-менеджер России-2016» в номинации «Печатные СМИ» категории «Федеральные печатные медиа».