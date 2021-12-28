СППИ ГИПП возглавил гендиректор ИД «ИМ Медиа» Алексей Иванов

23 декабря 2021 года на заседании Правления Союза предприятий печатной индустрии (ГИПП) был избран новый президент организации.

Им стал генеральный директор Издательского дома «ИМ Медиа» Алексей Иванов.

ИД «ИМ Медиа» является лидером среди российских издателей по объёму продаваемых тиражей и показателям аудитории, выпускает около 90 периодических газет и журналов массового спроса в различных тематических нишах.

Алексей Иванов:

Союз предприятий печатной индустрии (ГИПП) является системообразующим для отрасли, и для меня большая честь встать во главе этой организации. Я благодарен коллегам и Правлению за доверие и понимаю ответственность, возложенную на меня.

Помимо защиты текущих интересов отрасли, я вижу своей задачей переосмысление многих процессов в разрезе новой реальности, в который мы живем и работаем.

Нам надо понять, что мы будем развивать в настоящем, что мы возьмем с собой в будущее, а что надо «отцепить» и идти дальше.

Мы разработаем такую стратегию развития и будем ее воплощать в плотном контакте с Правлением и членами СППИ ГИПП, представителями профессионального сообщества и органами власти.

Не сомневаюсь, у нас хватит сил, профессионализма и энергии достичь самых высоких целей. Только эта уверенность позволяет мне занять столь серьезный пост президента СППИ ГИПП.