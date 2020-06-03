Как переживают весну 2020 сотрудники медиа, кино и рекламы

«У меня хотя бы есть работа», — стало мантрой многих российских сотрудников, уставших от удаленки и самоизоляции. Mediajobs.ru расспросил пользователей и экспертов о том, какие настроения преобладают на рынке труда этой весной и как быть тем, для кого перемены — неизбежность.
Вице-премьер Татьяна Голикова на недавнем заседании Совета Федерации заявила, что безработица в России за два месяца карантинных ограничений выросла на 29,5%. Восемь банков из 30 крупнейших зафиксировали в апреле снижение зарплат своих клиентов. И это не все: экономисты ждут падения фонда оплаты труда компаний во втором квартале на 40–60%. Это общая ситуация на рынке труда. Mediajobs.ru провёл опрос среди своей аудитории, чтобы узнать, как чувствуют себя сотрудники медиа, рекламы, маркетинга, PR, кино- и телепроизводства в эти непростые времена.
В опросе приняли участие специалисты из разных сфер деятельности, больше всего оказалось представителей СМИ (39%), Production, кино (29%), а также маркетинга, рекламы и PR (21%). Во всех этих группах отмечают снижение количества вакансий на рынке. В СМИ спад заметили 59% респондентов, в кино и продакшнах — 70%, а в рекламе, PR и маркетинге — 57%.
Кризис в киноиндустрии
Опрос ожидаемо показал, что больше всех страдает кино- и телепроизводство. 49% участников признались, что совсем не работают в этот период, еще 44% перешли на удаленный режим работы. В том числе 14% от общего количества респондентов в группе работали удаленно еще до режима самоизоляции. При этом 27% не заметили изменений в количестве вакансий, а 4% даже считают, что их стало больше. Некоторые нашли способ адаптироваться к новым условиям работы: к примеру, сделали упор на организацию онлайн-курсов и семинаров или начали создавать небольшие проекты на злобу дня — быстро и дешево.
— Мы с командой провели недельный проект KOVIN WEEK, — рассказывает Дмитрий Ковин, руководитель компании KOVIN VIDEO. — Изолировались в квартире и по плану в течение недели общались с представителями бизнеса разных сфер (бьюти, рестораны, фитнес, промышленность и других), выявляли их маркетинговые задачи и в течение одного дня, без каких либо ресурсов и возможностей снимали ролик в домашних условиях. В конце дня выдавали результат. Все это проходило онлайн, за нами наблюдала аудитория, все видели, что и как мы делаем. Появились сложности, так как объявили жесткие условия самоизоляции, и мы разъехались спустя несколько дней, но не перестали делать контент. По итогу у нас появился новый продукт, который мы адаптировали под условия кризиса (принцип: быстро, доступно по цене и креативно), и появились заказы, на эту услугу уже в первый же день.
И всё же основное количество тех, кто занят в производстве фильмов и телевизионного контента, не испытывает оптимизма. Участники опроса рассказали Mediajobs.ru, что проекты, в которых они должны были участвовать, заморожены либо отменены, заказов мало, финансирование сокращается. Некоторые отправлены в бессрочный отпуск без сохранения заработной платы. Сложности для большого кино скорее всего будут появляться и после снятия ограничений. Пока платформы VOD фиксируют рекорды просмотров, обычные кинотеатры начинают закрываться насовсем.
— Кинопоказ запрещен на законодательном уровне, что, естественно, отразилось на работе персонала, — комментирует ситуацию Анастасия Купаева, HR-консультант, специалист по подбору персонала в сети кинотеатров. — Часть сотрудников перевели на другие работы, часть продолжает трудиться удаленно, но большинство (кассиры, билетеры и так далее) остаются дома. Кто-то уволился для постановки на учет в ЦЗ для получения выплат, кто-то нашел другую работу, но есть и те, кто ждет открытия. Компания делает все возможное, чтобы ушедший персонал оставался лоялен: помогает с составлением резюме, дает рекомендации. Карантин и самоизоляция сильно ударили по сфере развлечений. Открытие планируется в конце августа, но собственник понимает, что возможна вторая волна, поэтому сейчас все силы управляющей компании направлены на аналитику и просчет, на разработку стратегии. Подбор остановлен полностью. Когда будет известна дата открытия кинотеатров, надо будет оперативно закрыть образовавшиеся дыры и поиск будет активным. После снятия ограничений индустрия еще долго будет восстанавливаться. Чаще всего кинотеатры находятся на территории ТРЦ, а это обязательства по аренде. Дорогостоящее оборудование берется в лизинг. Простой длиной в несколько месяцев — это не только убытки, но и накопление долгов. Мы надеемся, что после снятия ограничений клиенты смогут вернуться в кинозалы.
Рекламная пауза
Чуть лучше чувствуют себя сотрудники в отраслях рекламы, PR и маркетинга. 63% участников опроса Mediajobs.ru работают удаленно, при этом 24% от общего количества респондентов в этих группах работали так еще до режима самоизоляции. 37% не работают вовсе. Отдельные респонденты жалуются на сокращение как команды в общем, так и заработной платы оставшихся сотрудников. Только 11% считают, что вакансий стало больше в последнее время, а 57% замечают сокращение предложений работы. Остальные изменений не заметили. Впрочем, это средняя температура по больнице, которая сильно разнится в зависимости от отраслей. Скажем, digital чувствует себя гораздо лучше, чем наружная реклама.
— Сейчас особенно востребованы специалисты IT и digital сегмента — в особенности разработчики и те, кто смогут привлекать денежные средства в компанию (sales-менеджеры и performance маркетологи) — говорит Екатерина Гаврилова, основатель и генеральный директор рекрутингового агентства DigitalHR. — Большинство компаний готовы нанимать специалистов уровня senior, но поставили на паузу все junior-позиции. Количество заявок у нас в какой-то момент снизилось, так как многие руководители компаний пытались оптимизировать расходы, а сейчас постепенно возвращается на докризисный уровень. Ряд компаний оптимизировали расходы на заработные платы сотрудников. Вследствие этого освободилось много сильных специалистов, которые раньше не находились в поиске работы. Хотя многие всё же с осторожностью подходят к вопросу смены компании, так как боятся неопределенности. Ряд компаний поставили на паузу найм новых сотрудников. Для них важно в нынешних экономических условиях правильно перераспределить ресурсы. Больше всех просели сферы, каким-либо образом связанные с оффлайн-деятельностью. Но компании, связанные с e-commerce, видеонаблюдением или VR-средой, продолжают расширяться.
Медиа и депрессия
Что касается средств массовой информации, большинство из них входят в категорию непрерывно действующих организаций, продолжают работу и поиск новых сотрудников в штатном режиме, разве что перевели на удаленку кого могли. В офис вынуждены приезжать те, без кого по ряду причин совсем нельзя обойтись — среди респондентов опроса Mediajobs.ru таких 16% от общего количества в категории СМИ. Еще 59% работают из дома (для 15% опрошенных в этой группе такой формат действовал и до введения режима самоизоляции). И все же 22% опрошенных отметили, что сейчас у них работы нет совсем. 54% отмечают снижение количества предложений трудоустройства, 10% считают, что вакансий стало больше, 37% не заметили изменений на рынке труда.
Отдельные респонденты в этой группе жалуются на сложности с трудоустройством, а также на сокращение объемов работы и зарплат: «Перевели на удаленную работу и снизили зарплату до МРОТ», «Отменились командировки. Стало очень мало съемок», «Если раньше работала 5-6 дней в неделю, сейчас 2-3 дня в неделю», — рассказали участники опроса.
— Сейчас наступило «время синиц», тех самых, которые лучше журавлей, — считает Наталья Сторожева, генеральный директор центра развития бизнеса и карьеры «Перспектива». — Если у вас есть работа и за нее платят, это отлично! Даже если платят частично, с задержками, но платят — это очень хорошо. Ближайшие несколько месяцев компании проведут в борьбе за свое существование, за место на рынке, за клиентов, за восстановление оборотных средств. Они будут оптимизировать бюджеты, в том числе и бюджеты ФОТ (фонда оплаты труда), будут сокращать неэффективных, лишних, недостаточно обученных и результативных сотрудников. Постарайтесь не попасть в их число! Будьте проактивны, проявляйте энергию, инициативу, старайтесь помочь своей компании преодолеть это сложное кризисное время. Постепенно, возможно к началу 2021 года, деловая активность восстановится и компании вернутся к прежнему уровню продаж, производства, планам по развитию. И тогда для специалистов снова будут открываться «окна возможностей», можно будет строить планы по развитию карьеры, искать работу не только «денежную», но и перспективную, интересную, творческую. А сейчас нужно просто удержаться в рынке.
Время перемен
Рекрутеры отмечают, что сейчас многие предпочитают «синиц в руках», но и поиск «журавлей» не останавливается.
— Мы консалтинговое агентство для соискателей, работаем с 2013 года. Это не первый кризис на рынке труда, который мы проходим вместе с нашими клиентами, — вспоминает Александра Грак, руководитель кадрового агентства для соискателей ИМ Консалтинг. — За последний месяц-полтора снизилось количество обращений. Но это естественная реакция на неопределенность. А сейчас снова есть позитивная динамика. Людям нужна работа. Старые клиенты или клиенты, находящиеся в пассивном поиске, интересуются ситуацией на рынке труда и возможными прогнозами. Основной вопрос — стоит ли сейчас искать работу. Новые клиенты спрашивают, как эту работу найти в текущих условиях. Стало больше обращений по рекомендации старых клиентов. И это естественно. Работа с карьерным консультантом — это не только профессиональная поддержка, но самый эффективный способ решить вопросы поиска работы.
По словам карьерных консультантов, в последнее время изменилась специфика обращений к ним.
— С конца марта ожидаемо вырос поток обращений от соискателей с просьбами помочь в поиске работы, — говорит Наталья Сторожева. — Основные запросы можно классифицировать так: «Меня уволили. Как искать работу?», «Я боюсь, что меня уволят, что делать?», «Ежедневно рассылаю резюме, но никто не отвечает, что не так?», «Помогите составить/ отредактировать резюме», «Предстоит Skype/Zoom собеседование, как подготовиться?», «Прохожу много собеседований, но никуда не берут». Эти и другие запросы мы получали и раньше, но сейчас в обращениях соискателей чувствуется тревога, обостренный нерв, страх за свое будущее. И это объяснимо: рынок труда ежедневно пополняется сотнями сокращенных и «оптимизированных» сотрудников. Тревожатся и те, кого еще не уволили, они боятся за свое будущее, не чувствуют стабильности и той самой уверенности в завтрашнем дне. Почти исчезли запросы на карьерное консультирование в стиле: «Мне не нравится моя работа, хочу что-то более креативное», «Я чувствую, что не развиваюсь, нужны новые вызовы», «Меня утомляет мой руководитель, что делать?».
Для некоторых поиск нового места — необходимость. Если человек уже остался без работы или условия в текущей организации стали для него неприемлемыми, приходится выходить на рынок. В этом случае стоит не только трезво оценить и грамотно презентовать свои возможности, но и взвешенно подойти к выбору нового места работы.
— Если вы решили приступить к поискам, то для начала проанализируйте свой предыдущий опыт, — подсказывает Екатерина Гаврилова. — Определите свои сильные стороны, какую пользу вы сможете принести будущей компании. Вложитесь в своё развитие, оптимизируйте навыки тайм-менеджмента, будьте готовы к компромиссам и работе на результат. При трудоустройстве обращайте внимание на гибкость компании и постарайтесь выяснить максимум информации про внутренние процессы до того, как примете решение.
Собеседования по видеосвязи не дают возможности оценить офис, атмосферу и будущих коллег. Стоит тщательно изучит будущего работодателя, особенно если компания не на слуху.
— Самое важное — без паники, — советует Александра Грак. — Только трезвый ум и системный подход к поиску работы дадут результаты. Рынок труда и без того был непростой. А будет еще «жестче». Но это новые реалии, к которым необходимо максимально быстро адаптироваться. В условиях жесткой конкуренции важно понимать свою ценность для возможного работодателя. Грамотно составить резюме. Использовать эффективную стратегию поиска работы. Готовиться к каждому собеседованию. Вроде бы все банально. Но и волшебной таблетки не существует.
Тот, кто остался в этот период без работы, может потратить освободившееся время не только на поиск новых возможностей, но и на повышение профессиональной квалификации.
— Если вам все же нужно искать работу в это непростое время, постарайтесь проанализировать ситуацию в своей отрасли: сколько открытых вакансий, сколько потенциальных соискателей, какие предложения по зарплате, — рекомендует Наталья Сторожева. — Подумайте, что может быть особо ценным для работодателя: знание специализированных программ? Владение иностранным языком? Конфигурация определенных навыков? Сейчас будет правильной стратегией инвестировать в свое образование, повышение квалификации. Речь не о дорогих и престижных «корочках», а о конкретных, практически применимых знаниях и навыках. Их можно получить, участвуя в недорогих, часто бесплатных, семинарах, курсах, мастер-классах. По-прежнему книги — великий источник знаний, а также современные платформы онлайн-образования. Ресурсов великое множество, и сейчас каждый может подобрать для себя подходящий вариант.