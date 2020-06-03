Как переживают весну 2020 сотрудники медиа, кино и рекламы

— Сейчас особенно востребованы специалисты IT и digital сегмента — в особенности разработчики и те, кто смогут привлекать денежные средства в компанию (sales-менеджеры и performance маркетологи) — говорит Екатерина Гаврилова, основатель и генеральный директор рекрутингового агентства DigitalHR. — Большинство компаний готовы нанимать специалистов уровня senior, но поставили на паузу все junior-позиции. Количество заявок у нас в какой-то момент снизилось, так как многие руководители компаний пытались оптимизировать расходы, а сейчас постепенно возвращается на докризисный уровень. Ряд компаний оптимизировали расходы на заработные платы сотрудников. Вследствие этого освободилось много сильных специалистов, которые раньше не находились в поиске работы. Хотя многие всё же с осторожностью подходят к вопросу смены компании, так как боятся неопределенности. Ряд компаний поставили на паузу найм новых сотрудников. Для них важно в нынешних экономических условиях правильно перераспределить ресурсы. Больше всех просели сферы, каким-либо образом связанные с оффлайн-деятельностью. Но компании, связанные с e-commerce, видеонаблюдением или VR-средой, продолжают расширяться.

Медиа и депрессия

Что касается средств массовой информации, большинство из них входят в категорию непрерывно действующих организаций, продолжают работу и поиск новых сотрудников в штатном режиме, разве что перевели на удаленку кого могли. В офис вынуждены приезжать те, без кого по ряду причин совсем нельзя обойтись — среди респондентов опроса Mediajobs.ru таких 16% от общего количества в категории СМИ. Еще 59% работают из дома (для 15% опрошенных в этой группе такой формат действовал и до введения режима самоизоляции). И все же 22% опрошенных отметили, что сейчас у них работы нет совсем. 54% отмечают снижение количества предложений трудоустройства, 10% считают, что вакансий стало больше, 37% не заметили изменений на рынке труда.

Отдельные респонденты в этой группе жалуются на сложности с трудоустройством, а также на сокращение объемов работы и зарплат: «Перевели на удаленную работу и снизили зарплату до МРОТ», «Отменились командировки. Стало очень мало съемок», «Если раньше работала 5-6 дней в неделю, сейчас 2-3 дня в неделю», — рассказали участники опроса.

— Сейчас наступило «время синиц», тех самых, которые лучше журавлей, — считает Наталья Сторожева, генеральный директор центра развития бизнеса и карьеры «Перспектива». — Если у вас есть работа и за нее платят, это отлично! Даже если платят частично, с задержками, но платят — это очень хорошо. Ближайшие несколько месяцев компании проведут в борьбе за свое существование, за место на рынке, за клиентов, за восстановление оборотных средств. Они будут оптимизировать бюджеты, в том числе и бюджеты ФОТ (фонда оплаты труда), будут сокращать неэффективных, лишних, недостаточно обученных и результативных сотрудников. Постарайтесь не попасть в их число! Будьте проактивны, проявляйте энергию, инициативу, старайтесь помочь своей компании преодолеть это сложное кризисное время. Постепенно, возможно к началу 2021 года, деловая активность восстановится и компании вернутся к прежнему уровню продаж, производства, планам по развитию. И тогда для специалистов снова будут открываться «окна возможностей», можно будет строить планы по развитию карьеры, искать работу не только «денежную», но и перспективную, интересную, творческую. А сейчас нужно просто удержаться в рынке.

Время перемен

Рекрутеры отмечают, что сейчас многие предпочитают «синиц в руках», но и поиск «журавлей» не останавливается.

— Мы консалтинговое агентство для соискателей, работаем с 2013 года. Это не первый кризис на рынке труда, который мы проходим вместе с нашими клиентами, — вспоминает Александра Грак, руководитель кадрового агентства для соискателей ИМ Консалтинг. — За последний месяц-полтора снизилось количество обращений. Но это естественная реакция на неопределенность. А сейчас снова есть позитивная динамика. Людям нужна работа. Старые клиенты или клиенты, находящиеся в пассивном поиске, интересуются ситуацией на рынке труда и возможными прогнозами. Основной вопрос — стоит ли сейчас искать работу. Новые клиенты спрашивают, как эту работу найти в текущих условиях. Стало больше обращений по рекомендации старых клиентов. И это естественно. Работа с карьерным консультантом — это не только профессиональная поддержка, но самый эффективный способ решить вопросы поиска работы.

По словам карьерных консультантов, в последнее время изменилась специфика обращений к ним.

— С конца марта ожидаемо вырос поток обращений от соискателей с просьбами помочь в поиске работы, — говорит Наталья Сторожева. — Основные запросы можно классифицировать так: «Меня уволили. Как искать работу?», «Я боюсь, что меня уволят, что делать?», «Ежедневно рассылаю резюме, но никто не отвечает, что не так?», «Помогите составить/ отредактировать резюме», «Предстоит Skype/Zoom собеседование, как подготовиться?», «Прохожу много собеседований, но никуда не берут». Эти и другие запросы мы получали и раньше, но сейчас в обращениях соискателей чувствуется тревога, обостренный нерв, страх за свое будущее. И это объяснимо: рынок труда ежедневно пополняется сотнями сокращенных и «оптимизированных» сотрудников. Тревожатся и те, кого еще не уволили, они боятся за свое будущее, не чувствуют стабильности и той самой уверенности в завтрашнем дне. Почти исчезли запросы на карьерное консультирование в стиле: «Мне не нравится моя работа, хочу что-то более креативное», «Я чувствую, что не развиваюсь, нужны новые вызовы», «Меня утомляет мой руководитель, что делать?».

Для некоторых поиск нового места — необходимость. Если человек уже остался без работы или условия в текущей организации стали для него неприемлемыми, приходится выходить на рынок. В этом случае стоит не только трезво оценить и грамотно презентовать свои возможности, но и взвешенно подойти к выбору нового места работы.

— Если вы решили приступить к поискам, то для начала проанализируйте свой предыдущий опыт, — подсказывает Екатерина Гаврилова. — Определите свои сильные стороны, какую пользу вы сможете принести будущей компании. Вложитесь в своё развитие, оптимизируйте навыки тайм-менеджмента, будьте готовы к компромиссам и работе на результат. При трудоустройстве обращайте внимание на гибкость компании и постарайтесь выяснить максимум информации про внутренние процессы до того, как примете решение.

Собеседования по видеосвязи не дают возможности оценить офис, атмосферу и будущих коллег. Стоит тщательно изучит будущего работодателя, особенно если компания не на слуху.

— Самое важное — без паники, — советует Александра Грак. — Только трезвый ум и системный подход к поиску работы дадут результаты. Рынок труда и без того был непростой. А будет еще «жестче». Но это новые реалии, к которым необходимо максимально быстро адаптироваться. В условиях жесткой конкуренции важно понимать свою ценность для возможного работодателя. Грамотно составить резюме. Использовать эффективную стратегию поиска работы. Готовиться к каждому собеседованию. Вроде бы все банально. Но и волшебной таблетки не существует.

Тот, кто остался в этот период без работы, может потратить освободившееся время не только на поиск новых возможностей, но и на повышение профессиональной квалификации.

— Если вам все же нужно искать работу в это непростое время, постарайтесь проанализировать ситуацию в своей отрасли: сколько открытых вакансий, сколько потенциальных соискателей, какие предложения по зарплате, — рекомендует Наталья Сторожева. — Подумайте, что может быть особо ценным для работодателя: знание специализированных программ? Владение иностранным языком? Конфигурация определенных навыков? Сейчас будет правильной стратегией инвестировать в свое образование, повышение квалификации. Речь не о дорогих и престижных «корочках», а о конкретных, практически применимых знаниях и навыках. Их можно получить, участвуя в недорогих, часто бесплатных, семинарах, курсах, мастер-классах. По-прежнему книги — великий источник знаний, а также современные платформы онлайн-образования. Ресурсов великое множество, и сейчас каждый может подобрать для себя подходящий вариант.