Спрос на специалистов по ChatGPT вырос в 13 раз

Количество вакансий, где необходим навык работы с нейросетями, за полгода увеличилось на 62%, сообщил представитель hh.ru. Так с августа 2022 года по февраль 2023-го спрос на вакансии вырос с 312 объявлений до 506. Наибольший рост, в частности, показали вакансии с упоминаем ChatGPT — в 13 раз за прошедший месяц, с 3 до 38 объявлений.

Среди сервисов на основе нейросетей, с которыми должны уметь работать соискатели, чаще всего указываются Colorize, которая превращает черно-белые фотографии в цветные, DALL-E 2, Midjourney и Stable Diffusion, создающие изображения по текстовым описаниям, а также популярный чат-бот с искусственным интеллектом (ИИ) ChatGPT.

По данным hh.ru, большая часть вакансий с упоминанием нейросетей приходится на IТ и финансовый сектор (45 и 14% соответственно). За ними следует электроника (6%), услуги для бизнеса (5%) и металлургия (5%). Наименьшее количество запросов оставляют в госсекторе, строительстве, логистике, здравоохранении и тяжелом машиностроении, на них приходится по 1% вакансий.

При этом на уровень зарплаты не влияет тот факт, что специалист знает, как работать с ChatGPT. По крайней мере, копирайтер на hh.ru может найти вакансию с доходом на уровне 30 тыс. руб. как с опцией работы с нейросетью, так и без нее.