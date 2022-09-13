Спрос на услуги дизайнеров и маркетологов на фрилансе вырос более чем в два раза

Аналитики «Авито Услуг» выяснили, что российские компании и частные заказчики стали чаще нанимать специалистов на аутсорс. В августе спрос на услуги фрилансеров на платформе «Авито» вырос на 51% по сравнению с показателями прошлого года. По мнению экспертов «Авито Услуг», причина в растущей деловой активности и в потребности компаний в аутсорс-специалистах под отдельные проекты. Этими и другими результатами «Авито Услуги» поделились с Sostav.

Наиболее популярны творческие и креативные специалисты: спрос на услуги дизайнеров, продюсеров и копирайтеров за год вырос в среднем более чем в два раза. Согласно данным «Авито Услуг», спрос на услуги дизайнеров увеличился на 119%, при этом компании и частные заказчики активнее искали в том числе разработчиков логотипов (рост на 118%) и копирайтеров (рост на 90%).

Также работодатели активно ищут специалистов в области маркетинга: на маркетологов спрос вырос на 117% год к году, на продюсеров — на 115%. В числе популярных услуг на фрилансе — создание и продвижение сайтов (+40%), говорится в исследовании.