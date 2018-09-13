Sputnik начинает сотрудничество с крупнейшей медиакомпанией Китая

Информационное агентство и радио Sputnik заключило во вторник соглашение о стратегическом международном партнерстве с Медиакорпорацией Китая на полях Восточного экономического форума. В присутствии лидеров РФ и КНР подписи под документом поставили руководители двух СМИ — Дмитрий Киселев и Шэнь Хайсюн. Соглашение закрепило договоренности об обмене новостными материалами, организации совместных проектов и сотрудничестве в рамках совета по СМИ Российско-Китайского комитета дружбы, мира и развития.

Дмитрий Киселев отметил, что отношения России и Китая за последние несколько лет достигли беспрецедентно высокого уровня:

Задача российских и китайских медиа состоит в их постоянной информационной подпитке, в том числе путем интенсификации информационных обменов. Не сомневаюсь, что подписание соглашения между Sputnik и Медиакорпорацией Китая позволит нам сделать новые значительные шаги в этом направлении.

Шэнь Хайсюн выразил надежду, что подписание данного соглашения обеспечит дальнейшее укрепление связей, повышение уровня медиасотрудничества, оказание информационной поддержки региональным обменам двух стран, развитие их торгово-экономического сотрудничества, а также укрепление межгосударственных отношений Китая и России.

Sputnik и Международное радио Китая, вошедшее в структуру новообразованной Медиакорпорации Китая, имеют длительную историю сотрудничества. Крупнейшим совместным проектом двух СМИ стало мобильное приложение «Россия — Китай: главное», запущенное в июле 2017 года. Приложение представляет собой медиаплатформу с разноплановым общеинформационным и новостным контентом об РФ и КНР.

Фото: Медиакорпорация Китая