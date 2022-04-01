Sputnik присоединился к Школе журналистики БРИКС

Международное информационное агентство и радио Sputnik присоединилось к Школе журналистики стран БРИКС, первый модуль завершился в понедельник. В нем приняли участие журналисты из крупнейших СМИ стран БРИКС, в том числе информационного агентства CMA (Бразилия), газеты The Hindu (Индия), газеты China Daily, телеканала CGTN (Китай) и Independent Media (ЮАР). Координатором мероприятия выступило информационное агентство «Синьхуа».

Проект проводился с декабря 2021 года по март 2022 года и включал в себя лекции от медиапрофессионалов СМИ, членов-президиума БРИКС и других экспертов. Среди тем: подкасты, работа с видео, журналистика данных, привлечение траффика, спортивная журналистика и Олимпийские игры, социальные сети и феномен фейкньюз.

Одним из лекторов проекта стал советник медиагруппы «Россия сегодня», в которую входит Sputnik, Олег Дмитриев. По завершении мероприятия он отметил: «Школа журналистики БРИКС — это уникальный преподавательский и журналистский опыт. Впервые я записал две часовые лекции на английском языке — как выбрать угол подачи и работать с подкастами. И что самое интересное — отклики из разных стран мира. Люди не только отвечали на мои теоретические вопросы, но и приводили свои примеры, — то, как они это понимают и рассматривают эти темы. Такая журналистская солидарность — блестящая возможность быть вместе, потому что в современном мире западная журналистика вводит себя в ранг культа и не прислушивается к голосам из других стран. В этом проекте все было иначе, и я благодарен за эту возможность».