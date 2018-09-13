Член профсоюза журналистов Франции назвал доклад об RT и Sputnik опасным

Член Национального профсоюза журналистов Франции (SNJ-CGT) Патрик Каменка назвал опасным и вызывающим беспокойство доклад французских властей с предложением не аккредитовывать в стране работников телеканала RT и агентства Sputnik.

Ранее стало известно, что власти Франции опубликовали доклад «Манипулирование информацией: вызов нашим демократиям», в котором, в том числе, предлагается не выдавать аккредитации журналистам RT и Sputnik. Его занимались Центр анализа, прогнозирования и стратегии (CAPS) МИД и Институт стратегических исследований (IRSEM) министерства обороны страны. В тексте доклада 60 раз упоминается Россия, 48 раз встречается упоминание Кремля, 14 раз — агентства Sputnik, а также более 10 раз — упоминание телеканала RT.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что доклад поражает своей открытым антироссийским настроем и резкими выпадами в отношении прессы РФ, работающей во Франции. По ее словам, бездоказательные обвинения в адрес RT и Sputnik во Франции говорят о фейковой сущности доклада, который нацелен на подготовку ограничительных мер в отношении медиа в этой стране.

Главный редактор RT и Sputnik Маргарита Симоньян назвала доклад с предложением не аккредитовывать работников телеканала и агентства во Франции смешным, а позицию его авторов — лицемерной, как и вся «западная песня» про демократию и свободу слова. Она поддержала заявление Патрика Каменки, написав в своем Telegram-канале: «Хоть кто-то во Франции — мужик».