Sputnik сообщил об угрозах сотрудникам уголовными делами в Эстонии

Власти Эстонии пригрозили сотрудникам Sputnik Estonia уголовным преследованием, если они до 1 января 2020 года не прекратят работать на МИА «Россия сегодня», сообщает пресс-служба агентства/

«Журналисты получили письма от Департамента полиции и погранохраны страны "с прямыми угрозами возбуждения против них уголовных дел". Свои действия Таллин обосновал санкциями, которые ЕС ввел в марте 2014 года против ряда физических и юридических лиц на фоне событий на Украине», — говорится в заметке.

МИА «Россия сегодня» напомнило, что агентство не фигурирует ни в каких санкционных списках ЕС.

«Мы считаем действия эстонских властей вопиющим произволом и планируем обратиться в такие международные организации, как ООН, ОБСЕ, Совет Европы, ЮНЕСКО, ЕСПЧ, с требованием дать надлежащую оценку этому беспрецедентному за последние годы случаю нарушения свободы слова и принять меры по обеспечению права наших журналистов на осуществление своей профессиональной деятельности», — указывается в заявлении.

В агентстве добавили, что за последние месяцы сотрудников Sputnik Estonia неоднократно вызывали в различные силовые структуры страны для «профилактических» бесед. В ходе этих бесед им настоятельно рекомендовали уволиться.