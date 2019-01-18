Срок доставки обязательного экземпляра печатного издания могут увеличить до 30 дней

Депутаты Госдумы предлагают изменить требования по доставке обязательного экземпляра печатного издания.

По действующему законодательству, обязательный экземпляр печатного издания должен быть не только отправлен, но и доставлен в ИТАР-ТАСС (Книжную палату) и Российскую государственную библиотеку в день выхода первой партии тиража в свет. В противном случае, главный редактор может быть оштрафован на сумму до двух тысяч рублей, а редакция печатного издания — на сумму до 20 тысяч рублей.

В марте прошлого года на площадке Экспертно-консультативного совета по совершенствованию законодательства, регулирующего работу СМИ, и вопросам развития гражданского общества прозвучало предложение внести в закон соответствующие поправки. Идею поддержали представители думской фракции «Единая Россия», представители журналистского сообщества и федеральных органов исполнительной власти.

Депутаты Госдумы предлагают увеличить срок доставки до 30 дней с целью снижения организационной нагрузки на редакции печатных изданий. Проект федерального закона «О внесении изменений в статью 7 Федерального закона «Об обязательном экземпляре документов» будет обсуждаться 15 января Комитетом Культуры Госдумы перед рассмотрением в первом чтении.