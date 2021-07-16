Срок содержания под стражей обвиняемым по делу tut.by продлили

Редакция белорусского новостного портала tut.by сообщила в своем Telegram-канале о том, что срок содержания под стражей пятнадцати сотрудников и нескольких руководителей проектов продлили еще на два месяца.

О постановлении с продлением срока и содержанием под стражей до четырех месяцев ознакомили нескольких сотрудников.

Департамент финансового расследования Комитета госконтроля Белоруссии 18 мая сообщил о возбуждении уголовного дела, связанного с уклонением уплаты налогов и сборов, в отношении должностных лиц ООО «Тут бай медиа». В центральном офисе компании и в других ее представителях произошли обыски. В конце года портал tut.by был решен статуса средства массовой информации экономическим судом Минска. Местные правозащитные организации называют задержанных сотрудников политическими заключенными.