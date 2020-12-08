6 крутых студенческих медиа не про университет

Издания, созданные студентами, не обязательно должны писать о жизни вуза, брать интервью у выпускников и давать советы абитуриентам. ЖУРНАЛИСТ рассказывает о печатных и цифровых медиа, которые существуют на базе российских университетов и институтов и пишут о науке, медицине, лингвистике, конфликтах в студенческом сообществе, судебных процессах и взаимоотношениях. А их главные редакторы делятся секретами создания читаемых и успешных студенческих СМИ.

Мегабайт Медиа

Медиагруппа существует на базе Университета ИТМО с 2015 года. За это время изданию удалось собрать аудиторию ВКонтакте в 6,5 тысячи человек, победить в конкурсах «Фестиваль малой прессы», «Хрустальная стрела», «Молодежь и наука». Студенты вместе с опытными журналистами создают материалы о науке, медицине, цифровых технологиях, экологии, делают рассылку с предстоящими интересными событиями Петербурга.

В медиагруппе есть два печатных издания — журнал NewTone и газета, а также радио, несколько шоу на YouTube, подкасты, телеграм-канал «ГАМАК», аккаунты ВКонтакте и в Инстаграме.