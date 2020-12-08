6 крутых студенческих медиа не про университет

Главные редакторы студенческих изданий на самые разные темы делятся секретами создания читаемых и успешных СМИ
Издания, созданные студентами, не обязательно должны писать о жизни вуза, брать интервью у выпускников и давать советы абитуриентам. ЖУРНАЛИСТ рассказывает о печатных и цифровых медиа, которые существуют на базе российских университетов и институтов и пишут о науке, медицине, лингвистике, конфликтах в студенческом сообществе, судебных процессах и взаимоотношениях. А их главные редакторы делятся секретами создания читаемых и успешных студенческих СМИ.
Медиагруппа существует на базе Университета ИТМО с 2015 года. За это время изданию удалось собрать аудиторию ВКонтакте в 6,5 тысячи человек, победить в конкурсах «Фестиваль малой прессы», «Хрустальная стрела», «Молодежь и наука». Студенты вместе с опытными журналистами создают материалы о науке, медицине, цифровых технологиях, экологии, делают рассылку с предстоящими интересными событиями Петербурга.
В медиагруппе есть два печатных издания — журнал NewTone и газета, а также радио, несколько шоу на YouTube, подкасты, телеграм-канал «ГАМАК», аккаунты ВКонтакте и в Инстаграме.
Каждый номер журнала посвящен одной теме. Последние были о кошках и фейках. В газете публикуются новости науки, интервью, конспекты интересных лекций и вебинаров. Печатные издания распространяются на территории ИТМО, в креативных пространствах, библиотеках. Радио работает в формате онлайн-вещания на сайте, а также в столовой ИТМО. Университет предоставляет помещения, оборудование, канцелярию и оплачивает работу постоянных сотрудников.
У издания есть несколько подкастов. Один из них — «Ч.Т.Д« выпускается совместно с фондом медицинских решений «Не напрасно». Ведущие развеивают мифы об этом заболевании, а также о ВИЧ, гепатите, делятся историями пациентов. В подкасте «Цифра будущего» обсуждают с экспертами искусственный интеллект, беспилотные технологии, развитие умных городов.
На YouTube у «Мегабайта» несколько шоу. Разговорное с главным редактором «Пятница. Итин», в котором он каждую неделю в баре анализирует новости. Шоу «Неядерная реакция» с химическими опытами и экспериментами, научно-популярное «Омега3 шоу». Также редакция делится подборками треков — In My Room, Rave Digest. А в выпусках RECAP еще и анализирует их.
ЖУРНАЛИСТ пообщался с главным редактором издания «Мегабайт» Алексеем Итиным о том, как создать популярное студенческое медиа о науке и почему отсутствие материальной мотивации вдохновляет молодежную редакцию:
Газету нашего университета основали еще в 30-х годах 20 века. В какой-то момент мы предложили создать студенческое радио и электронную газету, которые будут говорить не только о вузовских мероприятиях, а смогут стать источником полезной информации для студентов всего города. Тогда мы также выбрали для себя более узкую тему — популяризация науки. Это было в новинку для студенческих СМИ, так как казалось, что это слишком серьезная тема для студентов, но нас это не останавливало.
Сейчас основная сложность — поддерживать мотивацию членов редакции, так как у каждого она своя и, конечно, не материальная. Нам важно слышать каждого и давать ему возможность воплощать свои идеи и развивать себя.
Главное для студенческого издания — близость аудитории и редакции. Это должны быть люди из одного сообщества, им важно думать и говорить одними категориями. Плюс студенческая редакция — очень мобильная история. Всегда приходит много новых ребят, которые позволяют не застаиваться крови в организме. Ну и во многом это более искренняя история, ведь они делают продукт не потому, что им надо вечером купить колбасу в магазине, а потому, что они болеют этим делом и выкладываются на все 100.
Журнал факультета иностранных языков и регионоведения МГУ. Студенты вместе с преподавателями рассказывают про нейролингвистику, особенности русского языка и диалектов, делают обзоры на фильмы, анализируют литературные произведения. На сайте издания есть рубрика «Гид». В ней публикуются фоторепортажи, есть рекомендации, где остановиться в том или ином городе. В рубрике, которая называется, как известная рубрика Esquire, «Правила жизни», редакция делится историями разных людей — ветеранов войны, переводчиков, спортсменов.
Хоть издание и университетское, о жизни вуза материалов почти нет. Медиа придерживается лингвистической тематики. Материалы нескучные, адаптированные под молодежную аудиторию. Есть подборки сериалов, блогов, приложений. Но даже они тематические и связаны с изучением языков. Кстати, до 2016 года выходила печатная версия издания, сейчас журнал полностью цифровой.
Еще одно тематическое студенческое медиа. Оно посвящено медицине. Издание победило в номинации «Лучшее СМИ о науке» на Всероссийском медиафоруме в 2017 году. В материалах редакция рассказывает о новостях медицины, заболеваниях и способах их лечения, публикует переводы статей, исследования.
У Medach есть также подкасты. В них обсуждают, например, использование животных в психиатрии, практику студентов-медиков в красных и зеленых зонах Москвы, лабораторную диагностику коронавируса. В период пандемии издание начало писать о новом вирусе с научной точки зрения.
В группе ВКонтакте у издания Medach почти 180000 подписчиков. Группу редакция использует для продвижения материалов, а также для продажи креативных фирменных товаров. Например, футболок с надписями: «Зашиваюсь на дежурствах», «Я тебя вылечу, если не вылечу», подарочных хирургических наборов, тренировочных макетов для наложения швов. Есть даже модели кровеносных сосудов.
Издание Московского физико-технического института. Печатный журнал распространяется в бизнес-зале авиакомпании «S7» в Домодедово, рассылается ведущим академическим институтам, в научные фонды, Министерство просвещения, ученым, бизнесменам.
Издание публикует новости об искусственном интеллекте, космосе, физике. Редакция берет интервью у выпускников и студентов МФТИ, пишет материалы об истории науки. Делают и разборы фильмов, обсуждают, например, насколько фантастические миры в них соответствуют реальным. Также команда издания публикует цифры и цитаты дня, смешные фразы в рубрике «Физтехи шутят».
Медиа, над которым работают студенты разных вузов. Они открыто говорят о проблемах российских университетов и их учащихся. Недавно рассказывали истории девушек, которым научные руководители испортили курсовую и оценки в зачетке, не боятся обсуждать тему коррупции в вузах. Также The Vyshka пишет про студентов-волонтеров, уличных музыкантов, трансгендеров. Редакция делает и партнерские материалы. Например, совместно с Instax Fujifilm выпустили серию воспоминаний разных людей о двухтысячных. Текст сопровождался кадрами, сделанными на камеру моментальной печати.
Все большие статьи, интервью и репортажи размещены на сайте издания. А ВКонтакте редакция делает небольшие подборки подкастов, статей на разные темы, книг, адресов, пишет дайджест интересных событий для студентов.
В инстаграме The Vyshka больше 11 тысяч подписчиков. В постах дают полезные советы. Например, о том, как самопрезентовать себя потенциальному работодателю. Еще редакция делится подборками кофеен, баров, магазинов.
Издание активно ведет телеграм-канал. Там публикуют новости, ведут репортажи с судебных заседаний и митингов.
В подкастах ребята рассказывают про процесс подготовки материалов, новостях студенчества, взрослении, разговаривают с молодыми учеными.
Команда The Vyshka также выпустила свой мерч — футболки, стикерпаки и шопперы в поддержку «Арестантов 212». Ранее издание писало про задержание студента НИУ ВШЭ Егора Жукова.
ЖУРНАЛИСТ поговорил с главным редактором The Vyshka Анастасией Елфимовой о том, как изданию удалось сохранить трафик во время коронавируса и почему студенческому изданию нужно рассказывать о конфликтах и проблемах в молодежном сообществе:
Для студенческого издания, как и для любого другого СМИ, важно объективно освещать существующие конфликты и проблемы. Рассказывать о сложных и спорных ситуациях в студенческом сообществе порой бывает непросто, но необходимо и для информирования читателей, и для формирования самого студенческого сообщества.
Нам удалось удержать читателей и сохранить трафик во время коронавируса. Мы с такой же частотой выпускали статьи и далеко не только о пандемии, продолжили записывать подкасты и даже сделали красивый и качественный спецпроект про студентов на самоизоляции, который теперь можем показывать стажерам из отдела фотографов как пример хорошей и креативной работы.
Также Анастасия рассказала о том, много ли студентов хочет попасть в команду The Vyshka и удается ли монетизировать издание:
В этом году пришло около 200 заявок. Редакторы проводили отбор, ориентируясь на выполненные тестовые задания. Например, в отделе авторов мы обращали внимание на то, почему потенциальный стажер выбрал именно наше издание, с какие темами хотел бы работать и каких героев предлагал.
Что касается монетизации, то с ней есть проблемы в силу специфики целевой аудитории проекта — не все студенты могут позволить себе делать регулярные донаты или покупать мерч издания. Тем не менее в прошлом году мы запустили собственный мерч, с которого собрали немного денег, а теперь еще и периодически делаем рекламные партнерские посты и проекты с крупными компаниями.
Издание создано студентами Высшей школы журналистики и массовых коммуникаций СПбГУ, но о жизни института не рассказывает. «Развилка» — «медиа про людей, которые создают и исследуют современный мир» — написано на их сайте. У «Развилки» четыре основные рубрики. «Люди здесь» — правдивые истории из жизни; «Темная материя» — про болезни, психологию, отношения; «Бельэтаж» — об искусстве, культуре, образовании; «Сатира» — юмористические пьесы и рассказы об окружающей нас действительности.
«Развилка» в своих материалах говорит о темах и проблемах, касающихся каждого. Недавно издание выпустило лонгрид о том, почему в России есть трудности с созданием единой базы данных доноров. Редакция также создала спецпроект, в котором рассказала истории людей старшего возраста, которые не боятся стареть. «Развилка» пишет и про абьюзивные отношения, про то, как справиться с психологическими проблемами, помочь детям из неблагополучных семей.
Редакция также ведет страничку на Яндекс.Дзене. Там распространен формат подборок, советов. Из последнего — лайфхаки, как хранить алкогольные напитки, в какой благотворительный фонд обратиться в случае тяжелой болезни и нехватки средств на лечение, как фотографировать на смартфон.