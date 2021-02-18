Staff: как купить медиахолдинг за один новозеландский доллар и поменять его бизнес-стратегию

«Коронавирус заставил людей осознать, насколько важна журналистика в повседневной жизни, и поэтому оказался в чем-то полезен индустрии. Сейчас в основе нашей стратегии на месяцы и годы вперед лежит доверие аудитории, измеряемое конкретными показателями», — говорит Буше. Она прошла долгий карьерный путь от журналиста до топ-менеджера, а в мае прошлого года приобрела компанию Stuff (вместе с принадлежащими ей газетами, журналами и онлайн-изданием) у австралийской Nine Entertainment за один новозеландский доллар.

Stuff выпускает 50 газет и журналов на всей территории Новой Зеландии, владеет крупнейшим новостным сайтом stuff.co.nz, видеоплатформой Play Stuff и сервисом Neighbourly — самой популярной социальной сетью в стране после Facebook. Контент Stuff читают 85% из пяти миллионов жителей Новой Зеландии