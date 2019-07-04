Одинаковые дизайнерские решения для разных новостных ресурсов. Такое возможно?

Могут ли такие разные новостные ресурсы, как сайты Fædrelandsvennen (региональное ежедневное издание Норвегии) и Aftonbladet (ведущий шведский таблоид), строиться на основе одинаковых дизайнерских решений? Да, утверждает команда специалистов, разрабатывающих единую систему дизайна для всех сайтов новостей, принадлежащих медиакомпании Schibsted

Медленно, но верно все новостные сайты Schibsted перемещаются на Core News Product — платформу компании для создания, презентации и дистрибуции контента на основе дизайн-системы CORDS.

На протяжении последних полутора лет небольшая группа специалистов из Стокгольма во главе с UX-дизайнером Ниной Феликссон занималась разработкой дизайна для всех новостных ресурсов, входящих в Schibsted.

«Поначалу многие дизайнеры брендов были настроены скептически — идея казалась слишком абстрактной. Но в ходе совместной работы плюсы сотрудничества между разными командами, в том числе и в сфере дизайна, стали очевидны», — отмечает Феликссон.

УНИКАЛЬНЫЙ СЛУЧАЙ

Последнее время дизайн-системы на слуху у всех UX-специалистов: многие известные бренды, например Airbnb и Spotify, активно вкладываются в их разработку, чтобы обеспечить удобный и стабильный интерфейс для пользователей.

Но в случае Schibsted единая система дизайна рассчитана на несколько брендов. «В этом смысле наша работа уникальна, — говорит Феликссон. — Создать общую базу для всех брендов компании было трудно — она предназначается для сайтов газет, доступных по подписке, а также изданий VG и Aftonbladet. Кроме того, есть различия между норвежским и шведским

стилем дизайна. Но за этот год мы многого достигли».

Так что же такое дизайн-система? В определенном смысле это набор элементов сайта, которые можно использовать многократно. Цель в том, чтобы создавать возможность внедрения и поддержки новых технических решений и при этом делать использование сайта удобным.

ТИПОВОЙ НОВОСТНОЙ САЙТ

Мобильные приложения доступных по подписке норвежских газет уже построены с использованием дизайн-системы, а шведская газета VG скоро выпустит собственное iOS-приложение на базе новой технологии.