Одинаковые дизайнерские решения для разных новостных ресурсов. Такое возможно?

О золотом The Standard для сайтов СМИ
Могут ли такие разные новостные ресурсы, как сайты Fædrelandsvennen (региональное ежедневное издание Норвегии) и Aftonbladet (ведущий шведский таблоид), строиться на основе одинаковых дизайнерских решений? Да, утверждает команда специалистов, разрабатывающих единую систему дизайна для всех сайтов новостей, принадлежащих медиакомпании Schibsted
Медленно, но верно все новостные сайты Schibsted перемещаются на Core News Product — платформу компании для создания, презентации и дистрибуции контента на основе дизайн-системы CORDS.
На протяжении последних полутора лет небольшая группа специалистов из Стокгольма во главе с UX-дизайнером Ниной Феликссон занималась разработкой дизайна для всех новостных ресурсов, входящих в Schibsted.
«Поначалу многие дизайнеры брендов были настроены скептически — идея казалась слишком абстрактной. Но в ходе совместной работы плюсы сотрудничества между разными командами, в том числе и в сфере дизайна, стали очевидны», — отмечает Феликссон.
УНИКАЛЬНЫЙ СЛУЧАЙ
Последнее время дизайн-системы на слуху у всех UX-специалистов: многие известные бренды, например Airbnb и Spotify, активно вкладываются в их разработку, чтобы обеспечить удобный и стабильный интерфейс для пользователей.
Но в случае Schibsted единая система дизайна рассчитана на несколько брендов. «В этом смысле наша работа уникальна, — говорит Феликссон. — Создать общую базу для всех брендов компании было трудно — она предназначается для сайтов газет, доступных по подписке, а также изданий VG и Aftonbladet. Кроме того, есть различия между норвежским и шведским
стилем дизайна. Но за этот год мы многого достигли».
Так что же такое дизайн-система? В определенном смысле это набор элементов сайта, которые можно использовать многократно. Цель в том, чтобы создавать возможность внедрения и поддержки новых технических решений и при этом делать использование сайта удобным.
ТИПОВОЙ НОВОСТНОЙ САЙТ
Мобильные приложения доступных по подписке норвежских газет уже построены с использованием дизайн-системы, а шведская газета VG скоро выпустит собственное iOS-приложение на базе новой технологии.
Феликссон объясняет, что она и ее коллеги пока что занимаются созданием унифицированной системы, включающей в себя наиболее важные компоненты дизайна. В то же время нужно сделать так, чтобы дизайнеры брендов могли эту систему активно использовать, и для этого она должна быть достаточно гибкой и адаптироваться под специфику конкретного издания.
На начальном этапе команда дизайнеров создала типовой новостной сайт с иллюстрациями и рабочим функционалом под условным названием The Standard. Эта своего рода «рыба» служит для брендов отправной точкой: ее отдельные элементы каждый подгоняет под собственные нужды.
Впоследствии любые изменения могут быть внесены в The Standard после того, как пройдут особую процедуру контроля. Это относится и к тем компонентам, которые разрабатывают дизайнеры конкретных брендов. «Это, наверное, самое большое преимущество системы — нововведения одного ресурса можно с легкостью инкорпорировать в другой», — подчеркивает Феликссон.
БЫСТРЕЕ, ПРОЩЕ, ДРУЖНЕЕ
По словам Феликссон, когда дизайн-система будет окончательно сформирована, она станет для брендов источником множества преимуществ:
• это удобная площадка для экспериментов и инноваций, снабженная к тому же иллюстрациями и полным рабочим функционалом;
• издателям не придется тратить время на изобретение новых компонентов — они уже имеются в наличии;
• работа пойдет гораздо быстрее, и дизайн нового бренда можно будет создать всего за несколько дней;
• дизайн-система упрощает процесс сотрудничества между разными брендами;
• все компоненты совместимы с Core News Product — платформой, где базируются продукты компании.
«Пока что мы главным образом только воспроизводили то, что уже было на разных новостных сайтах, принадлежащих медиагруппе. На следующем этапе мы собираемся вводить инновации», — говорит Феликссон. Педер Торгет, ведущий UX-специалист норвежской VG, утверждает: «Команда Schibsted взялась за крайне сложную задачу — и прекрасно с ней справляется».
На протяжении нескольких месяцев дизайнеры VG работали над дизайн-системой для собственного сайта в тесном сотрудничестве с группой CORDS. Уже сейчас некоторые страницы VG.no переведены на новую систему.
«Насколько мне известно, в мире нет другой компании, которая запустила бы единую дизайн-систему для стольких брендов одновременно. Сделать это так, чтобы результат оказался достойным, сложно. Но у нас получилось, и теперь работа разных изданий лучше скоординирована, а дизайнеры Schibsted могут находить новые решения вместе. Это, с одной стороны, повышает эффективность и качество продуктов, а с другой — способствует обмену опытом между разными брендами», — считает Торгет.
НА ОДНОЙ ПЛАНЕТЕ
Дизайн-система сплотила коллектив дизайнеров Schibsted, но ему все еще есть к чему стремиться. «До этого мы вращались в разных солнечных системах — а теперь находимся в одной и той же, может быть, даже на одной и той же планете», — улыбается Феликссон.
Ганс Мартин Крамер, директор Core News Product, добавляет: «Общая дизайн-система — ключевой элемент в создании универсальной платформы для издательских проектов. Наша система хороша тем, что позволяет легко добавлять компоненты и функции в одном издании и сразу же адаптировать их для другого без временных затрат на реконфигурацию, которая необходима, если все сайты выглядят и работают по-разному. Это обеспечивает исключительную скорость развития и внедрения инноваций».
Материал подготовлен WAN-IFRA и СППИ