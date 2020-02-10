Леонид Никитинский: «Если вы не вписываетесь в стандарты, значит, вы занимаетесь не журналистикой, а чем-то другим»

Леонид Никитинский в аннотации к своей книге «Апология журналистики» написал: «Где нет журналистики, там не может быть и правды. Без журналистики общество лишается главного инструмента, при помощи которого правду о себе самом (об обществе) для начала вообще можно вытащить из хаоса налезающих друг на друга эмпирических (исторических) событий». Мы продолжили с ним разговор о том, что сегодня происходит с журналистской профессией.

— Можем ли мы говорить о том, что журналисты, проживающие в разных странах, одинаково понимают смысл свой профессии?

— Журналистика — чисто европейская история. Журналистика в других неевропейских парадигмах или вовсе невозможна, или она будет совершенно другой, на мой взгляд. Журналистика — это рациональное мышление, основанное на европейской парадигме, на скепсисе. Это чистая Европа.

— Но в Международных принципах журналистской этики сказано о профессиональном долге, представление о котором разделяют журналисты разных стран.

— Можно говорить, конечно, с пафосом, что есть журналистский долг, что это предназначение, что это миссия. И я в это в принципе верю, но предпочитаю говорить о другом. Говорить не о долге, а о стандартах. Вот стандарты, они очевидны для европейской журналистики.

Есть стандарты проверки информации из нескольких источников. Они все записаны, они есть в решениях Общественной коллегии по жалобам на прессу. Они закреплены и в международных, и в российских стандартах: проверка информации из нескольких источников, обязательное представление слово второй стороне, если речь идет о конфликтной ситуации. Эти стандарты всем известны, но они у нас никем не соблюдаются.

В «Новой газете» мы, конечно, стараемся им следовать, сохраняя журналистику. А пропаганда им следовать не может, потому что тогда у них ничего не будет получаться. Они не могут предоставить право второй стороне высказаться. Пропаганда — это не журналистика.