Достаточно ли российским СМИ уставов и внутренних правил редакции

Отвечают журналисты, работающие в федеральных и региональных СМИ
«Самые надежные гарантии от нечестности, предвзятости, неправды находятся в самом человеке — это его совесть и профессиональный долг. Однако писаные кодексы ориентируют журналиста, помогают ему четче представить границы дозволенного. Благодаря им в профессиональной среде складываются единые требования к поведению коллег, здоровое общественное мнение», — написал в 1999 году Д.С. Авраамов, автор первого учебника «Профессиональная этика журналиста», изданного в России.
Прошло больше 20 лет, за это время отечественная журналистика успела освоить западные стандарты прессы, основу которых составили принципы независимости, объективности и обоснованности, а потом невзначай от них отказалась. Сегодня во многих российских СМИ редакционные кодексы списаны за ненадобностью, о них вспоминают лишь тогда, когда надо приглушить какой-нибудь редакционный конфликт, несмотря на то что в их необходимости и полезности у многих журналистов по-прежнему нет никаких сомнений. Об этом рассказали нам журналисты, работающие в федеральных и региональных СМИ.
Владислав Куликов, обозреватель «Российской газеты»:
— Безусловно, у каждого СМИ есть свое лицо и свой формат. Чтобы понять, каких правил придерживается редакция, достаточно прочитать ее материалы. Профессионал быстро уяснит, как все делается. Новичка-непрофессионала же в любом случае придется натаскивать.
Наверное, было бы неплохо систематизировать какие-то правила в едином документе. Но это не обязательно. Главное, чтобы в редакции было ядро редакторов-руководителей, способных поддерживать стандарты. К тому же не все можно формализовать, потому что алгоритмов нет. Например, как прописать, по каким правилам выбирается главная статья в газете, так называемый паровоз? Как определить, что важно, что нет, как вообще журналист должен добывать информацию? Есть вещи, которые в уставы не запихнуть.
Помню, в свое время — во времена, пожалуй, уже былинные — было модно подписывать всякие догмы и хартии. Лично у меня к этому было скептическое отношение. Долгое время не мог даже себе внятно прояснить почему. Только сейчас, отвечая на поставленные вопросы, кажется, понял. По-моему, высокие принципы и стандарты — это вещь для внутреннего употребления. Их надо тихо придерживаться. Если же громогласно подписывать некие хартии, остается ощущение, что это какой-то пар. Декларация.
Любой профессиональный стандарт журналиста должен состоять всего из двух пунктов. Первое: быть компетентным, разбираться в том, о чем пишешь. Второе: быть честным перед собой и читателями. Все. Остальное уже частности.
Александр Губский, заместитель главного редактора «Ведомостей» (1999–2020 гг.), издатель VTimes:
— «Ведомости» все годы были успешными. Газета создавалась по стандартам западной культуры журналистики, где новость и мнение — это разные жанры. Этой культуры не было ни в СССР, ни в России: со времен Петра I журналист в России сам находил новость и потом сам объяснял, чем это событие хорошо или плохо. В Догме были определены базовые стандарты работы журналиста: у любой новости обязательно должны быть два независимых источника, у всех сторон конфликта должно быть право на комментарий и т.д.
В «Ведомостях» никогда не было корпоративных конфликтов: за последние 20 лет во множестве СМИ происходили корпоративные конфликты, люди уходили отделами, делились издания, а в «Ведомостях» такого не было. Почему? Потому что ни один начальник не говорил: «Делай, как я говорю». Но: «Делай, как я делаю». Поэтому управлять и коммуницировать было очень легко: журналисту было понятно, чего он него хочет начальник, а начальник своим примером показывал, как надо. Вот и все. Когда существует понятный и прозрачный механизм принятия решений и их реализации, тогда нет почвы для конфликтов. Потому что все играют по одним правилам.
В VTimes мы сформулировали восемь принципов издания, чтобы себя позиционировать, пояснить, кто мы и про что мы. Принципы VTimes — это про то, что мы считаем важным рассказывать в нынешнем мире (полная версия интервью будет опубликована в следующем номере ЖУРНАЛИСТА).
Аркадий Пронин, директор, главный редактор «ОРЕН-ТВ»:
— То, что в газете «Ведомости» называлось Догмой, а в разных российских СМИ было известно как красная, синяя или зеленая папка, — это, на мой взгляд, не догматическое следование нормам и принципам существования западных СМИ, с которыми мы познакомились в начале 90-х, а набор требований к определенному стилю, которое отличало бы то или иное СМИ (деловая, «желтая», корпоративная пресса и т.п.).
По этому пути шли не только московские издания, как государственные, так и частные, но и нарождающиеся негосударственные региональные СМИ. Пример тому — Казань, Екатеринбург, Красноярск, Нижний Новгород. Полумиллионный Оренбург с пятью телекомпаниями, которые в то время производили свой собственный продукт, оказался в их числе.
Чтобы отбиваться друг от друга в условиях жесткой конкуренции, оренбургские газеты, журналы, телекомпании, радиостанции, которые массово появлялись на рынке, вынуждены были формализовать свои подходы к контенту. Поэтому каждая редакция, вернее, люди, которые определяли редакционную политику того или иного СМИ, ничего не выдумывая, брали на вооружение принципы работы и профессиональные подходы западных СМИ: объективность, разные точки зрения и т.д. В Оренбуржье ярким примером была работа негосударственных СМИ — «Регион», «ОРЕН-ТВ», а после появления интернета — и нескольких информационных порталов.
Безусловно, редакционные стандарты на практике решают многие проблемы, которые стоят перед руководством того или иного СМИ. Во-первых, это фокусирует редакционные задачи, минимизирует затраты на обучение (натаскивание) новых сотрудников и помогает выдерживать заданный стиль. Никакие формальные требования Закона «О СМИ» не позволяют решить те задачи, которые дает набор четко сформулированных редакционных требований и стандартов. Конечно, подобные редакционные стандарты не являются достаточным условием для функционирования негосударственных независимых СМИ. Независимость СМИ определяется его устойчивым финансовым положением. Что сегодня, на фоне падающего рекламного рынка, весьма проблематично. Поэтому финансовая независимость от органов власти, различных групп влияния — это единственное, что может каким-то образом помочь СМИ выжить, не обращаясь к пустым, зачастую формальным общественным институтам, как то: хартиям, комиссиям по жалобам на прессу, различным этическим кодексам, которые в условиях современной России носят декларативный характер или являются способом давления на непровластные СМИ.
В силу различных обстоятельств, которые ежедневно приходится преодолевать журналисту для того, чтобы не уйти из профессии, это попытка соблюдения тех самых профессиональных норм и принципов, изрядно замешанных на возможностях внутреннего компромисса. Если этого нет, нужно заниматься чем-то другим.
Дмитрий Урбанович, политический обозреватель, администратор сайта «Беловка», Оренбург:
— Возвращение к западным, нормальным стандартам началось в региональных СМИ в конце 80-х годов прошлого века и продолжалось примерно два десятилетия. Массовый отказ от них произошел после 2010 года, а после крымских событий принял обвальный характер. Нормы, утвердившиеся в России даже в центральной прессе, не говоря уже о региональной, с тех пор к стандартам свободной журналистики не имеют никакого отношения. По сути, журналистики в России уже нет.
В настоящий момент (и давно уже) в оренбургских СМИ этических стандартов нет. Последние примеры — «Новое поколение» до 1998 года, «Оренбургские ведомости» при редакторе Юрии Селиверстове, «Оренбургская неделя» до 2013–2014 годов, «Эхо Москвы в Оренбурге» по сию пору. Для «Южного Урала» и «Оренбуржья», тем более «Вечернего Оренбурга», этические стандарты определяются существующими этическими стандартами в правительстве области и администрации города. Каковы они ни есть, но к свободной прессе не приспособлены никак. Гайки в прессе закручены почти до предела, принятые Думой и утвержденные президентом законы не только декларативны, но являются прямой и неприкрытой фикцией. Как и разного рода комиссии, вплоть до СЖ РФ.
Как журналист я руководствуюсь своими представлениями, которые основываются на общечеловеческих и христианских ценностях и Законе «О СМИ» России.
Александр Плющев, журналист, ведущий «Эха Москвы»:
— Негласные правила на «Эхе Москвы» существуют, но надо понимать, что у нас, по сути, внутри одной радиостанции есть две службы: ведущие эфира и служба информации. Когда ты ведешь эфир, у тебя одни рамки, а когда ты работаешь в новостях, у тебя рамки чуть построже. Я на «Эхе» работаю 30 лет, и эти рамки уже часть меня, часть моего скелета, часть моего мозга. То есть я их не воспринимаю как правила, написанные на бумажке. Нужность редакционных документов зависит от того, как живет компания. «Эхо Москвы» во многом живет по понятиям, а не по правилам. Это, может быть, не очень хорошо, потому что ты не очень понимаешь, что делать можно и чего нельзя. Хотя это не так уж трудно понять, и человек, который «живет» на «Эхе», а не отрабатывает, это отлично понимает.
Несколько лет назад у нас на «Эхе» был разработан кодекс этики журналиста. Он был поставлен на голосование коллектива, и коллектив его большинством голосов принял. Я голосовал против этого кодекса. Его должны были рассмотреть то ли на совете директоров, то ли на совете акционеров, не помню. Но они его не стали рассматривать. Это была пустая работа или работа ради того, чтобы что-то показать. Важно, что как не было этого кодекса, так и нет. Мне кажется, что «Эхо Москвы» — это такое место, где инструкции не очень работают, потому что «Эхо» — это очень живой организм. Хотя существуют СМИ, где эти инструкции, наверное, необходимы.
Михаил Штаюра, заместитель главного редактора портала 74.RU, Челябинск:
— Работа нашего коллектива регулируется уставом редакции сетевого издания 74.RU. В нем прописаны общие положения, органы управления, полномочия и обязанности руководства и сотрудников, в том числе требования непосредственно к журналистской работе. Более подробно сказать не могу, потому что это внутренний документ. Также на 74.RU в свое время имела хождение условно называемая «Красная книга», в которой были прописаны основные стандарты работы, и с ней досконально знакомились в первую очередь новички. Но это не официальный документ, а просто что-то вроде пособия.
Считаю, что подобные документы сегодня не нужны, потому что достаточно устава редакции и норм действующего законодательства, касающегося работы СМИ, а также установок руководства издания.
Владимир Шведов, главный редактор информационного портала «Такие дела»:
— У нас есть разные памятки и инструкции для авторов, документы, описывающие работу редакции, но в законченном виде редакционного стандарта у нас нет. Мы хотим в 2021 году составить большой внутренний гайдлайн, который вобрал бы в себя все возникающие вопросы по поводу тем, подходов, методов работы и так далее. Негласные правила позволяют усваивать многие вещи только с опытом, довольно медленно. Думаю, единый документ, объединяющий задачи разных людей, работающих в редакции или в коллаборации с ней, лишним не будет. Говоря в целом о кодексах, боюсь, что реального влияния на работу журналистов эти институции и документы не имеют.
Перед нами встает много этических вопросов, непривычных для других медиа, — в сфере взаимодействия НКО и редакции. Мы стараемся искать ответы на возникающие вопросы, но не всегда это получается сделать так, чтобы все остались довольны. В некоторых случаях мы работаем с НКО как с ньюсмейкерами, в других — как с партнерами, и сценарии этой совместной работы сильно отличаются, но защищать наши принципы — например, невозможность согласования текста с героем — бывает сложно.
Ирина Якушева, заместитель главного редактора «Правмира»:
— У нас в редакции есть один основной документ — инструкция для журналистов, которой могут пользоваться сотрудники. К прочтению она обязательна, мы рекомендуем ее придерживаться, но творческий процесс — штука сложная. Конечно, не всегда журналист, тема, текст умещаются в рамки. Мы не стоим с инструкцией над человеком и не сверяем от и до, по ней ли он работает.
В этом документе есть рекомендации по выбору темы, порядку заявки. Там же есть напоминания по подготовке к интервью, работе со спикером, фактчекингу, согласованию текста перед публикацией, есть правила, связанные с законодательством, с оформлением и сдачей текста.
Для штатных журналистов эти стандарты скорее обязательны, внештатников обо всем, конечно, не предупредишь, поэтому редактор внимательнее работает с их текстами. Хотя часто они и сами просят: расскажите, какие требования, что нужно соблюсти, как нужно оформить. Есть люди, которым так легче.
Наши рекомендации — это принятый ориентир, который позволяет что-то улучшить, упростить всем работу. Постоянные читатели тоже знают и чувствуют, как построены материалы, насколько удобно, легко, интересно будет читать, — поэтому для общего стиля издания стандарты тоже важны.
Оксана Маклакова, главный редактор «Е1», Екатеринбург:
— У нас на «Е1» есть свод правил, о котором мы договорились с коллегами. Они о том, как мы поступаем в случае конфликта интересов, если участник истории — это крупный рекламодатель, например. И такие внутренние правила есть практически по всем вопросам. Существует максимально подробный план действий, согласно которому мы знаем, как себя вести. Для чего он нужен? Он упрощает жизнь и работу всей редакции — и журналиста, и дежурного корреспондента, который сидит у нас на информационной ленте, и редактора. Внутренняя часть их прописана, а какие-то концептуальные вещи просто проговорены, например, делимся ли мы источниками или контактами спикеров с коллегами и др.
Конечно, если они прописаны, то это надежно, потому что если они есть и хранятся в общей редакционной папке или на каком-то общем сервере, то к ним всегда можно обратиться, отправить к ним какого-то нового сотрудника.
В любой редакции даже самые жесткие настройки все равно сбиваются, они все равно разбалтываются, и когда свод правил прописан, можно устраивать профилактические сеансы повторного ознакомления с ним.
Алексей Полухин, заместитель главного редактора «Новой газеты»:
— Документа, подобного Догме, в «Новой газете» нет, как и в «Коммерсанте», например, возможно потому, что издание возникло и сформировалось задолго до того, как это стало модно. Но с прошлого года у нас действует этическая комиссия, регламент работы которой был утвержден голосованием коллектива редакции. Это публичный документ, размещенный на нашем сайте. Он носит обязывающий характер и по статусу близок к уставу редакции.
Документы, подобные Догме, я считаю полезными, опять же в том случае, если эти положения разделяет как минимум большинство команды (а лучше всего консенсус). Для новых проектов правильнее создавать их сразу. В противном случае лучше дождаться инициативы снизу (как это и произошло в «Новой» при создании этической комиссии), а не навязывать догму административными методами. В любом случае она должна обсуждаться, а не просто приниматься к исполнению.
Институты и документы, которые должны обеспечивать саморегуляцию журналистского сообщества, в России по факту не действуют в силу отсутствия такого сообщества. Оно жестко стратифицировано, и между разными стратами существуют разные типы отношений, часто резко антагонистические. Мы видим, что даже правоприменение, например, Роскомнадзора отличается в отношении государственных и независимых СМИ, что уже говорить об этических кодексах. При этом важно отметить, что тенденции к поляризации и атомизации общества и его профессиональных подгрупп сейчас сильны не только в России, но и, к примеру, в США.
Молодые журналисты, «зумеры», как раз уделяют вопросам этики большее внимание, чем предыдущие поколения на этапе входа в профессию. Не зазорно у них этому и поучиться. Что касается профессиональных стандартов, то основным звеном их передачи выступает редактор, это полезнее и эффективнее, чем бюрократическая кодификация всех действий.