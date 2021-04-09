Достаточно ли российским СМИ уставов и внутренних правил редакции

Любой профессиональный стандарт журналиста должен состоять всего из двух пунктов. Первое: быть компетентным, разбираться в том, о чем пишешь. Второе: быть честным перед собой и читателями. Все. Остальное уже частности.

Александр Губский, заместитель главного редактора «Ведомостей» (1999–2020 гг.), издатель VTimes:

— «Ведомости» все годы были успешными. Газета создавалась по стандартам западной культуры журналистики, где новость и мнение — это разные жанры. Этой культуры не было ни в СССР, ни в России: со времен Петра I журналист в России сам находил новость и потом сам объяснял, чем это событие хорошо или плохо. В Догме были определены базовые стандарты работы журналиста: у любой новости обязательно должны быть два независимых источника, у всех сторон конфликта должно быть право на комментарий и т.д.

В «Ведомостях» никогда не было корпоративных конфликтов: за последние 20 лет во множестве СМИ происходили корпоративные конфликты, люди уходили отделами, делились издания, а в «Ведомостях» такого не было. Почему? Потому что ни один начальник не говорил: «Делай, как я говорю». Но: «Делай, как я делаю». Поэтому управлять и коммуницировать было очень легко: журналисту было понятно, чего он него хочет начальник, а начальник своим примером показывал, как надо. Вот и все. Когда существует понятный и прозрачный механизм принятия решений и их реализации, тогда нет почвы для конфликтов. Потому что все играют по одним правилам.

В VTimes мы сформулировали восемь принципов издания, чтобы себя позиционировать, пояснить, кто мы и про что мы. Принципы VTimes — это про то, что мы считаем важным рассказывать в нынешнем мире (полная версия интервью будет опубликована в следующем номере ЖУРНАЛИСТА).

Аркадий Пронин, директор, главный редактор «ОРЕН-ТВ»:

— То, что в газете «Ведомости» называлось Догмой, а в разных российских СМИ было известно как красная, синяя или зеленая папка, — это, на мой взгляд, не догматическое следование нормам и принципам существования западных СМИ, с которыми мы познакомились в начале 90-х, а набор требований к определенному стилю, которое отличало бы то или иное СМИ (деловая, «желтая», корпоративная пресса и т.п.).

По этому пути шли не только московские издания, как государственные, так и частные, но и нарождающиеся негосударственные региональные СМИ. Пример тому — Казань, Екатеринбург, Красноярск, Нижний Новгород. Полумиллионный Оренбург с пятью телекомпаниями, которые в то время производили свой собственный продукт, оказался в их числе.

Чтобы отбиваться друг от друга в условиях жесткой конкуренции, оренбургские газеты, журналы, телекомпании, радиостанции, которые массово появлялись на рынке, вынуждены были формализовать свои подходы к контенту. Поэтому каждая редакция, вернее, люди, которые определяли редакционную политику того или иного СМИ, ничего не выдумывая, брали на вооружение принципы работы и профессиональные подходы западных СМИ: объективность, разные точки зрения и т.д. В Оренбуржье ярким примером была работа негосударственных СМИ — «Регион», «ОРЕН-ТВ», а после появления интернета — и нескольких информационных порталов.

Безусловно, редакционные стандарты на практике решают многие проблемы, которые стоят перед руководством того или иного СМИ. Во-первых, это фокусирует редакционные задачи, минимизирует затраты на обучение (натаскивание) новых сотрудников и помогает выдерживать заданный стиль. Никакие формальные требования Закона «О СМИ» не позволяют решить те задачи, которые дает набор четко сформулированных редакционных требований и стандартов. Конечно, подобные редакционные стандарты не являются достаточным условием для функционирования негосударственных независимых СМИ. Независимость СМИ определяется его устойчивым финансовым положением. Что сегодня, на фоне падающего рекламного рынка, весьма проблематично. Поэтому финансовая независимость от органов власти, различных групп влияния — это единственное, что может каким-то образом помочь СМИ выжить, не обращаясь к пустым, зачастую формальным общественным институтам, как то: хартиям, комиссиям по жалобам на прессу, различным этическим кодексам, которые в условиях современной России носят декларативный характер или являются способом давления на непровластные СМИ.

В силу различных обстоятельств, которые ежедневно приходится преодолевать журналисту для того, чтобы не уйти из профессии, это попытка соблюдения тех самых профессиональных норм и принципов, изрядно замешанных на возможностях внутреннего компромисса. Если этого нет, нужно заниматься чем-то другим.

Дмитрий Урбанович, политический обозреватель, администратор сайта «Беловка», Оренбург:

— Возвращение к западным, нормальным стандартам началось в региональных СМИ в конце 80-х годов прошлого века и продолжалось примерно два десятилетия. Массовый отказ от них произошел после 2010 года, а после крымских событий принял обвальный характер. Нормы, утвердившиеся в России даже в центральной прессе, не говоря уже о региональной, с тех пор к стандартам свободной журналистики не имеют никакого отношения. По сути, журналистики в России уже нет.

В настоящий момент (и давно уже) в оренбургских СМИ этических стандартов нет. Последние примеры — «Новое поколение» до 1998 года, «Оренбургские ведомости» при редакторе Юрии Селиверстове, «Оренбургская неделя» до 2013–2014 годов, «Эхо Москвы в Оренбурге» по сию пору. Для «Южного Урала» и «Оренбуржья», тем более «Вечернего Оренбурга», этические стандарты определяются существующими этическими стандартами в правительстве области и администрации города. Каковы они ни есть, но к свободной прессе не приспособлены никак. Гайки в прессе закручены почти до предела, принятые Думой и утвержденные президентом законы не только декларативны, но являются прямой и неприкрытой фикцией. Как и разного рода комиссии, вплоть до СЖ РФ.

Как журналист я руководствуюсь своими представлениями, которые основываются на общечеловеческих и христианских ценностях и Законе «О СМИ» России.

Александр Плющев, журналист, ведущий «Эха Москвы»:

— Негласные правила на «Эхе Москвы» существуют, но надо понимать, что у нас, по сути, внутри одной радиостанции есть две службы: ведущие эфира и служба информации. Когда ты ведешь эфир, у тебя одни рамки, а когда ты работаешь в новостях, у тебя рамки чуть построже. Я на «Эхе» работаю 30 лет, и эти рамки уже часть меня, часть моего скелета, часть моего мозга. То есть я их не воспринимаю как правила, написанные на бумажке. Нужность редакционных документов зависит от того, как живет компания. «Эхо Москвы» во многом живет по понятиям, а не по правилам. Это, может быть, не очень хорошо, потому что ты не очень понимаешь, что делать можно и чего нельзя. Хотя это не так уж трудно понять, и человек, который «живет» на «Эхе», а не отрабатывает, это отлично понимает.