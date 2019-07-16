Starbucks перестанет продавать газеты в своих кофейнях

Starbucks перестанет продавать газеты в своих более чем 8600 кофейнях на территории США с 1 сентября 2019 года.

Газеты в кофейнях можно было купить с 2000 года, когда Starbucks договорился с New York Times. К 2010 году количество изданий выросло за счёт USA Today и Wall Street Journal.

Причина отказа от продаж газет простая: их, как правило, оставляют на кофейных столиках. А это — дополнительный мусор. Кроме того, если кто-то и забирает газету с собой, то не платит за неё, считая, что она бесплатная для посетителей.

Сколько же фактически в кофейнях продавалось экземпляров газет — не сообщается.

Вместе с газетами из американской сети кофеен исчезнут также полки с зерновым кофе и закусками, которые продаются в формате «взял и пошёл».