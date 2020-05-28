Старейшая уральская газета воскресла из пепла

В 2016-м, на 109-м году жизни, перестала существовать одна из старейших российских газет — «Челябинский рабочий», независимая, смелая, отмеченная внушительным перечнем профессиональных наград, любимая аудиторией. В памяти читателей газеты остались «Чеченские осколки», «Калмыцкий дневник», «Операция «Курск» и многие другие публикации. «ЧР» никогда не был газетой какой-либо партии или бизнес-групп, в редакции работали люди разных взглядов, но их объединяло главное — стремление делать газету, которая была бы интересна и нужна людям. В октябре 2019 года «ЧР» снова стал выходить в свет — под эгидой Челябинского университета. На должность главного редактора газеты был назначен бывший обозреватель «Челябинского рабочего» Андрей Сафонов, а куратором — создатель и легендарный главный редактор газеты Борис Киршин. В состав новой редакции вошли студенты-журналисты. Борис Киршин и Андрей Сафонов рассказывают о «челябинском Фениксе».

Борис Киршин: «ПОСПЕШИЛИ НАС ХОРОНИТЬ»

Три года Южный Урал жил без «Челябинского рабочего». В июле 2016 года он, как и большинство независимых газет, лишившись доходов, перестал регулярно выходить. А в декабре 2019 года снова появился на прилавках газетных киосков. И был с восторгом принят читающей публикой: за пару дней его без остатка раскупают. В редакцию постоянно обращаются работники музеев, библиотек: «Помогите найти последний номер!» Газета, которой некоторые уже вынесли приговор, оказалась востребованной. Что случилось?

Сказался, конечно, глубокий след в душах читателей. Среди них нашелся человек, решившийся на практическую помощь любимой газете. Это бывший челябинец, а теперь москвич Василий Середонин. В ходе процедуры банкротства ЗАО «ЧР — Менеджер» он выкупил товарный знак «Челябинский рабочий» и возобновил регулярный выпуск газеты силами студентов факультета журналистики Челябинского государственного университета. Кстати, школьником Василий Середонин был юнкором городской молодежной газеты, бывал в редакции «Челябинского рабочего», встречался с главным редактором.

Студенты всегда участвовали в жизни редакции. Проходили практику, слушали лекции ведущих журналистов, многие трудились параллельно с учебой. Как главный редактор крупнейшего информационного портала Челябинской области 74.ru Мария Шраменко и ее заместитель Михаил Штаюра, главный редактор журнала «Деловой квартал. Челябинск» Ульяна Бисерова и многие другие. Контент издания во многом был студенческим, молодежным. Теперь 100 процентов авторов и редакторов — студенты. Редакция действует на основе договора с новым учредителем газеты, как того требует закон «О СМИ». По договору учредитель обеспечивает полиграфическое исполнение и распространение газеты, студенческая редакция — контент, рекламу и продвижение издания. Они абсолютно самостоятельны и независимы друг от друга.

Возглавляет газету бывший обозреватель прежнего «Челябинского рабочего», преподаватель факультета журналистики, кандидат филологических наук Андрей Сафонов, назначенный на должность главного редактора ученым советом журфака, коллектив редакции формировался по его представлению. Это очень важный момент. Наши студенты, владеющие цифровым инструментарием, технологиями новых медиа, изучающие социальный медиамаркетинг, не всегда могут применить все это в ходе производственной практики в районной газете или газете небольшого города. А при работе над серьезным проектом в большом СМИ — могут. Так, спустя 35 лет после экспедиции «Челябинского рабочего» по реке Миасс Иван Кобелев и Мария Трошина проехали по тому же маршруту, чтобы еще раз оценить качество воды в главной водной артерии области. Серию их материалов, отвечающих самым современным критериям, охотно опубликовал информационный портал агентства «Урал-пресс-информ».

Обновленный «Челябинский рабочий» — идеальная площадка для решения такого рода задач. Студентам надо регулярно готовить материалы, способные удовлетворить искушенных читателей, им необходимо следить за актуальной повесткой дня и соответствовать ей, гарантировать газете платное распространение. Им это удается.

В редакцию вошли студенты всех четырех курсов бакалавриата и магистранты. Ее структура традиционна: служба выпуска, репортеры и обозреватели, отдел рекламы и отдел маркетинга. Факультет выделил помещение, но оно не стало офисом: ребята предпочитают работать дома. Собираются на летучки после выхода номера.

Газета выходит в свет один раз в месяц, поскольку ее сотрудники прежде всего должны учиться. Тираж — четыре тысячи экземпляров. Ее взяли на распространение ведущие розничные сети Челябинска.

АНДРЕЙ САФОНОВ: «ХАРИЗМА НЕПОСРЕДСТВЕННОСТИ — ДОСТОЙНАЯ ЗАМЕНА СТАЖУ»

Основная целевая аудитория «Челябинского рабочего» — люди старше 60 лет. Посоветовавшись с коллегами по факультету, мы предположили, что это именно наши читатели. Во-первых, они сохранили верность печатному слову и «Челябинскому рабочему». Во-вторых, они очень активны, и им есть чем поделиться друг с другом и с нами в плане идей обустройства жизни. В-третьих, нам есть что рассказать о себе. Идея сегодняшней «Челябки» — поведать бабушкам и дедушкам о внучках и внуках, а внукам и внучкам дать возможность поговорить с дедушками и бабушками о том, что происходит вокруг.

Мы стараемся найти баланс между информацией, аналитикой и публицистикой, между новаторством и традицией. Аура знакомой читателям «Челябки» сохраняется в содержательной модели. Первая полоса иллюстрирует главный материал номера и дает ссылки-анонсы на ключевые публикации. Ее оформлением (как и газеты в целом) занимаются заместитель редактора Елена Шумакова и заместитель руководителя службы выпуска Людмила Орлова. Обе — студентки магистратуры. Недавно к команде дизайнеров-верстальщиков присоединился первокурсник Влад Завьялов. Есть потенциал у Валерии Бухановой — она также на первом курсе. Возможно, в недалеком будущем сформируется студенческая школа дизайна печатных СМИ.