Старейшая уральская газета воскресла из пепла

История «Челябинского рабочего»
В 2016-м, на 109-м году жизни, перестала существовать одна из старейших российских газет — «Челябинский рабочий», независимая, смелая, отмеченная внушительным перечнем профессиональных наград, любимая аудиторией. В памяти читателей газеты остались «Чеченские осколки», «Калмыцкий дневник», «Операция «Курск» и многие другие публикации. «ЧР» никогда не был газетой какой-либо партии или бизнес-групп, в редакции работали люди разных взглядов, но их объединяло главное — стремление делать газету, которая была бы интересна и нужна людям. В октябре 2019 года «ЧР» снова стал выходить в свет — под эгидой Челябинского университета. На должность главного редактора газеты был назначен бывший обозреватель «Челябинского рабочего» Андрей Сафонов, а куратором — создатель и легендарный главный редактор газеты Борис Киршин. В состав новой редакции вошли студенты-журналисты. Борис Киршин и Андрей Сафонов рассказывают о «челябинском Фениксе».
Борис Киршин: «ПОСПЕШИЛИ НАС ХОРОНИТЬ»
Три года Южный Урал жил без «Челябинского рабочего». В июле 2016 года он, как и большинство независимых газет, лишившись доходов, перестал регулярно выходить. А в декабре 2019 года снова появился на прилавках газетных киосков. И был с восторгом принят читающей публикой: за пару дней его без остатка раскупают. В редакцию постоянно обращаются работники музеев, библиотек: «Помогите найти последний номер!» Газета, которой некоторые уже вынесли приговор, оказалась востребованной. Что случилось?
Сказался, конечно, глубокий след в душах читателей. Среди них нашелся человек, решившийся на практическую помощь любимой газете. Это бывший челябинец, а теперь москвич Василий Середонин. В ходе процедуры банкротства ЗАО «ЧР — Менеджер» он выкупил товарный знак «Челябинский рабочий» и возобновил регулярный выпуск газеты силами студентов факультета журналистики Челябинского государственного университета. Кстати, школьником Василий Середонин был юнкором городской молодежной газеты, бывал в редакции «Челябинского рабочего», встречался с главным редактором.
Студенты всегда участвовали в жизни редакции. Проходили практику, слушали лекции ведущих журналистов, многие трудились параллельно с учебой. Как главный редактор крупнейшего информационного портала Челябинской области 74.ru Мария Шраменко и ее заместитель Михаил Штаюра, главный редактор журнала «Деловой квартал. Челябинск» Ульяна Бисерова и многие другие. Контент издания во многом был студенческим, молодежным. Теперь 100 процентов авторов и редакторов — студенты. Редакция действует на основе договора с новым учредителем газеты, как того требует закон «О СМИ». По договору учредитель обеспечивает полиграфическое исполнение и распространение газеты, студенческая редакция — контент, рекламу и продвижение издания. Они абсолютно самостоятельны и независимы друг от друга.
Возглавляет газету бывший обозреватель прежнего «Челябинского рабочего», преподаватель факультета журналистики, кандидат филологических наук Андрей Сафонов, назначенный на должность главного редактора ученым советом журфака, коллектив редакции формировался по его представлению. Это очень важный момент. Наши студенты, владеющие цифровым инструментарием, технологиями новых медиа, изучающие социальный медиамаркетинг, не всегда могут применить все это в ходе производственной практики в районной газете или газете небольшого города. А при работе над серьезным проектом в большом СМИ — могут. Так, спустя 35 лет после экспедиции «Челябинского рабочего» по реке Миасс Иван Кобелев и Мария Трошина проехали по тому же маршруту, чтобы еще раз оценить качество воды в главной водной артерии области. Серию их материалов, отвечающих самым современным критериям, охотно опубликовал информационный портал агентства «Урал-пресс-информ».
Обновленный «Челябинский рабочий» — идеальная площадка для решения такого рода задач. Студентам надо регулярно готовить материалы, способные удовлетворить искушенных читателей, им необходимо следить за актуальной повесткой дня и соответствовать ей, гарантировать газете платное распространение. Им это удается.
В редакцию вошли студенты всех четырех курсов бакалавриата и магистранты. Ее структура традиционна: служба выпуска, репортеры и обозреватели, отдел рекламы и отдел маркетинга. Факультет выделил помещение, но оно не стало офисом: ребята предпочитают работать дома. Собираются на летучки после выхода номера.
Газета выходит в свет один раз в месяц, поскольку ее сотрудники прежде всего должны учиться. Тираж — четыре тысячи экземпляров. Ее взяли на распространение ведущие розничные сети Челябинска.
АНДРЕЙ САФОНОВ: «ХАРИЗМА НЕПОСРЕДСТВЕННОСТИ — ДОСТОЙНАЯ ЗАМЕНА СТАЖУ»
Основная целевая аудитория «Челябинского рабочего» — люди старше 60 лет. Посоветовавшись с коллегами по факультету, мы предположили, что это именно наши читатели. Во-первых, они сохранили верность печатному слову и «Челябинскому рабочему». Во-вторых, они очень активны, и им есть чем поделиться друг с другом и с нами в плане идей обустройства жизни. В-третьих, нам есть что рассказать о себе. Идея сегодняшней «Челябки» — поведать бабушкам и дедушкам о внучках и внуках, а внукам и внучкам дать возможность поговорить с дедушками и бабушками о том, что происходит вокруг.
Мы стараемся найти баланс между информацией, аналитикой и публицистикой, между новаторством и традицией. Аура знакомой читателям «Челябки» сохраняется в содержательной модели. Первая полоса иллюстрирует главный материал номера и дает ссылки-анонсы на ключевые публикации. Ее оформлением (как и газеты в целом) занимаются заместитель редактора Елена Шумакова и заместитель руководителя службы выпуска Людмила Орлова. Обе — студентки магистратуры. Недавно к команде дизайнеров-верстальщиков присоединился первокурсник Влад Завьялов. Есть потенциал у Валерии Бухановой — она также на первом курсе. Возможно, в недалеком будущем сформируется студенческая школа дизайна печатных СМИ.
Вторая полоса «События» отмечает информационные поводы, в той или иной степени меняющие нашу жизнь. К примеру, Арина Босс, связавшись с проживающим в Китае выходцем из России, смогла отразить некоторые нюансы эпидемии коронавируса еще до того, как инфекция начала распространяться в нашей стране. Иван Стуков раскрыл наиболее актуальные для жителей области стороны январского послания президента, с помощью эксперта оценил перспективы увеличения в региональных вузах количества бюджетных мест. Конечно же, в приоритете события, произошедшие в Челябинске и области, такие как открытие нового терминала аэропорта, изменения на рынке перевозок маршрутных такси, сказавшиеся на комфорте горожан.
Традиционная для многих СМИ рубрика «Явления» в «Челябинском рабочем» имеет свои особенности. Ее задача — рассказывать читателям (в основном пожилым) о природе новых, неоднозначных, вызывающих эмоции общественных трендов. Параметры рубрики задал Иван Кобелев, подготовив интервью с мастером татуировок и путешественницей автостопом. Оба текста вызвали у читателей положительный отклик.
Рубрика «Персона» о людях, воплощающих в жизнь интересные и важные для общества проекты. В их числе — молодой режиссер, пытающийся с начинающими и опытными актерами создать интернет-театр, заслуженный архитектор, который, пережив тяжелый инсульт, продвигает идею строительства медицинского центра для пожилых людей.
Полоса «Интерактив» посвящена непосредственному общению с читателями. Разворот «Мнения» для людей, готовых поделиться своими мыслями. Постоянные авторы Арина Босс, Ангелина Шляпина и Полина Хегай. Арина и Ангелина работают в формате интервью. Героями их публикаций были лидер протестного экологического движения, краевед, борющийся за сохранение памятников архитектуры, известный журналист, размышляющий о поиске челябинцами своей идентичности…
Рубрики «Социум» и «Неповторимое» об острых социальных проблемах и достопримечательностях родного края сформированы Марией Трошиной. Убедительно обозначили свое участие в них Валерия Буханова, Иван Стуков, Константин Андриянов, Марина Галанова, Сабина Самедова.
Тематическая полоса «Спорт» раскрывает успехи уральских спортсменов на всероссийских и международных первенствах, а также затрагивает темы развития спорта в Челябинске и регионе. Ведущий этой регулярной рубрики — Данил Рабуш.
Костяк редакции — 15 человек — студенты с первого курса бакалавриата по второй курс магистратуры. Но предложить к опубликованию свой текст может любой студент факультета или будущий абитуриент. Внимательно относимся к любой идее. Позиция редактора такова: каждая идея студента или читателя должна так или иначе отразиться в газете. Форма ее подачи, угол зрения на заявленную проблему обсуждаемы. Но бережно учитывать необходимо все предложения, иначе у людей не будет стимула что-либо предлагать.
Выпуск газеты силами студентов в структуре факультета имеет свои особенности. Бесспорна необходимость поддерживать уровень качества издания, характерный для профессионального медиа. Но участники студенческой редакции делают в профессии первые шаги. Предъявлять им требования как к состоявшимся профессионалам некорректно. В то же время читатель вправе рассчитывать на качественный контент без скидок на молодость пишущих. И это содержание должно соответствовать функциям современных печатных СМИ предоставлять не только информацию, но главным образом аналитику и свежий взгляд публициста на актуальные темы.
Харизма непосредственности высказывания на первых этапах творчества — вполне достойная замена стажу. Если опытному журналисту приходится учитывать собственную профессиона льну ю деформацию и нередко специально подстраиваться под свои представления об интересах целевой аудитории, то начинающий автор от этой необходимости избавлен. Он сам пока еще аудитория и с читателем «Челябинского рабочего» общается на той же волне, что и со старшими членами своей семьи. И либо находит понимание, либо нет, но в любом случае это общение имеет шанс быть живым.
Если условием качества публикации является личная вовлеченность автора в ее содержание, то присутствие личностного начала должно всячески поощряться редактором. А это делает неприемлемым подход из серии «не сдал текст вовремя — садись, два». Важно, чтобы автор понял, для чего ему нужно разобраться в теме, которую он выбрал, какое именно понимание сути проблемы или особенностей ее толкования он обретет, на что конкретно может повлиять своим текстом.
Участие в создание газеты — дело добровольное. На получение зачетов и экзаменов оно, как правило, не влияет — далеко не у всех авторов в текущем семестре есть дисциплины, которые можно было бы зачесть по итогам сотрудничества с «Челябинским рабочим». В числе стимулов — публикация в СМИ с богатейшей историей, которую можно приобщить, например, к портфолио. Возможность продемонстрировать свои способности и понять, что такое профессия журналиста, окунуться в среду.
Нам еще предстоит ощутить обновленный «Челябинский рабочий» как явление, связующее поколения профессионалов.