Старейшее издание Беларуси «Наша Нива» прекратило работу из-за давления силовиков

Редакция издания «Наша нива» прекратила работу в Белоруссии из соображений безопасности. Об этом на пресс-конференции заявила директор издания Анастасия Ровдо.

«Работать журналистом независимого издания внутри страны равноценно самоубийству. Ты просто идешь в тюрьму под уголовную статью», — сказала Ровдо. По ее словам, редакция сейчас будет работать над возрождением издания за пределами страны. Сотрудникам, которые в данный момент находятся в Беларуси, предложили переехать.

8 июля в редакции и дома у некоторых сотрудников «Нашей нивы» прошли обыски. Четырех человек, в том числе главного редактора Егора Мартиновича, задержали по подозрению в организации действий, нарушающих общественный порядок. Сайт «Нашей нивы» заблокировали.