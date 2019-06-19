Старейший музыкальный журнал страны запустил сайт

Научно-музыкальный журнал «Музыкальная академия» выходит в цифровое пространство и запускает свой сайт.

Основу сайта составляет коллекция музыковедческих исследований, статей, рецензий и интервью. Об этом рассказали в пресс-службе журнала:

В дальнейшем на сайте будет размещен весь архив «Музыкальной академии»: более 20 тыс. статей, вышедших в главном музыковедческом журнале СССР и России, будут оцифрованы и приспособлены для веб-доступа. Возможности раздела «Архив» можно оценить уже сейчас: выложены все номера журнала за 1933 год.

Журнал поставил перед собой глобальную задачу по оцифровке огромного архива издания:

Создавая сайт, мы опирались на некоторые эстетические принципы, которые наш журнал продвигал на заре своего существования, в 1930-е годы: простота, доступность и монументальность. Во всем остальном, надеюсь, mus.academy будет современным.

Директор Союза композиторов России Карина Абрамян:

Мы приняли решение выложить все выпуски журнала начиная с 1933 года в свободный доступ. Это важно не только музыковедам, но и всему музыкальному миру.

Научно-музыкальный журнал «Советская музыка» издается с 1933 года, с 1992 года он выходит под названием «Музыкальная академия». Включен в перечень рецензируемых научных журналов, рекомендованных ВАК. «Музыкальную академию» выписывают практически все музыкальные вузы и колледжи России и СНГ. Материалы, публикуемые в журнале, цитируются в исследованиях ученых всего мира и входят в учебные курсы российских консерваторий.

Скриншот: mus.academy