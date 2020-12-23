Журнал «Огонек» перестанет выходить на бумаге

Издательский дом «Коммерсантъ» прекратил выпуск бумажного издания старейшего российского журнала «Огонек». Об этом говорится в сообщении редакции. В тексте отмечается, что все сотрудники журнала уволены, будет ли кто-то нанят на их место — неизвестно.

Редакция «Огонька» отсчитывает свою историю с 1879 года и недавно отпраздновала 121-летие.

В журнале в разное время работали писатели Михаил Кольцов, Евгений Петров, Владимир Солоухин, Алексей Сурков, Иероним Ясинский, журналисты Виталий Коротич, Генрих Боровик, политик Павел Милюков, в нем публиковались ведущие советские писатели и поэты.

Глава Союза журналистов России Владимир Соловьев выразил надежду на то, что государство найдет возможность поддержать журнал «Огонек».