Старейший журнал «Искусство» объявил о прекращении выпуска

Российский журнал «Искусство» прекратил выпуск. Об этом редакция сообщила подписчикам издания по электронной почте.

Журнал «Искусство» больше не будет выходить ни в бумажной, ни в электронной версии. Он издавался с 1933 года, каждый номер был тематическим и был посвящен какому-либо аспекту современной культуры. Издание является старейшим в России профессиональным журналом по искусству.

Журнал распространялся по подписке в электронном варианте. Кроме того, его можно было купить в книжных магазинах и в музеях.

В марте издатели сообщили об остром дефиците бумаги для журналов и книг. Дефицит возник на фоне объявленных санкций, когда крупнейшие европейские производители приостановили поставки.