StarHit откажется от печатной версии, а его главред Андрей Малахов покинет пост

Журналист и телеведущий Андрей Малахов покидает пост главного редактора журнала StarHit, который он возглавлял с момента его основания в 2007 году, а само издание отказывается от бумажной версии. Об этом Андрей Малахов рассказал на сайте журнала:

Сегодня, когда в скорости подачи информации интернет опережает рынок печатной продукции, а в сутках по-прежнему 24 часа, мои возможности для проверки и личного контроля всего выходящего под маркой «StarHit. Журнал Андрея Малахова» исчерпаны.

Также журналист сообщил, что с 1 января 2020 года «СтарХит» «будет существовать только в цифровом виде» и пожелал сайту starhit.ru «успехов, ярких новостей, искрометных материалов, впрочем, не лишенных взвешенного подхода»:

Да, на флоте капитан покидает судно последним, но сейчас, в преддверии новогодних праздников, мой и без того высокий уровень стресса зашкаливает, поэтому три последних номера журнала выйдут без моего участия.

Сигнальный номер журнала вышел 22 ноября 2007 года. Издание, посвященное новостям шоу-бизнеса, принадлежит компании Hearst Shkulev Media.