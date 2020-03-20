В журналистику не через журфак: как начать путь в профессию и не сойти с ума

У тебя в руках диплом, но чувства удовлетворения нет. После четырех лет университета ты понимаешь, что профессия, которой тебя обучали четыре года тебя совсем не привлекает, и на самом деле ты хочешь стать журналистом и писать о быте африканских племен, психологии отношений или новейших открытиях в области астрономии. Этот план поможет сдвинуться с мертвой точки и начать писать.

О чем писать статьи, чтобы их читали?

Решение стать журналистом принято, но через пару секунд ты в недоумении зависаешь перед пустой страницей Word, беспомощно думая: «И с чего же мне начать?». Написание текстов приносит много удовольствия, но основная задача состоит в том, чтобы найти своего читателя. Для этого в первую очередь стоит найти нишу, которая сделает твой контент узнаваемым. Определиться поможет универсальная формула «хочу-могу-надо». Ответь на следующие вопросы:

1) О чем ты хочешь писать? То, о чем ты пишешь, должно приносить тебе удовольствие. Нет смысла писать о путешествиях, если ты домосед, и за дверь выходишь только за продуктами. Вспомни, на какие темы ты можешь говорить часами, какие вопросы вызывают самые жаркие споры. Это именно то, о чем тебе стоит начать писать. Если же ты выберешь тему, которая тебя нисколько не заботит, то скорость написания статьи будет пара предложений в день. К тому же читатель не глуп, он почувствует, если текст написан холодно, без страсти.

2) О чем ты можешь писать? Любить свою тему недостаточно. Если ты не будешь разбираться в своей нише, то твои статьи так и останутся на уровне мыслеизлияний и предположений. Развивайся в своей теме: читай книги, лекции, смотри видео на YouTube и проходи курсы. И не забывай о своем образовании! Ты уже специалист в какой-то области. Даже если ты не хочешь работать по профессии, ты всегда можешь начать писать о ней. Главное, чтобы это не противоречило пункту под номером 1.

3) О чем нужно писать? Проигнорировав этот пункт ты рискуешь не найти своего читателя. Твои статьи должны быть информативны и полезны. Проанализируй ситуацию: какие статьи больше всего привлекают внимание читателей, какие блоги находят больше всего откликов и вызывают дискуссии в комментариях.

Держи свои ответы в памяти, они помогут тебе перестать «распыляться» и начать развиваться в своей теме.

Где и как публиковать первые статьи?

Идеальная ниша найдена, и может показаться, что теперь можно начать писать первую статью. Однако не стоит так сразу бросаться в омут. Может произойти так, что ты напишешь текст, вложишь в него много времени и сил, а желающих опубликовать ее так и не найдется. Поэтому для начала реши, где ты хочешь публиковаться и составь базу релевантных СМИ со ссылками на сайт, именами редакторов и их контактами.

Вот некоторые универсальные онлайн-ресурсы, куда ты можешь отправить запрос:

• Моноклер — наука, психология, культура;

• Нож — психология, новости;

• Porusski.me — все о России: путешествиях, культуре, жизни;

• Colta — кино, литература, музыка, общество;

• Сигма — психология, философия, искусство.

Что же написать редактору, чтобы тебе ответили? Расскажи немного о себе: кто ты, какая у тебя специальность, почему хочешь писать статьи именно для этого издания. Затем предложи пару-тройку тем, которые будут соответствовать специфике этого портала. Если даже у тебя нет пока никаких идей — не отчаивайся и все равно отправляй письма. Честно признайся, что никак не можешь найти интересную тему для статьи, и попроси помочь тебе. Это правда работает: бывает так, что редактору пришла какая-то идея, но ни времени, ни авторов нет, чтобы ее написать. А тут такой амбициозный, желающий получить опыт начинающий автор!

Вот пара хитростей, чтобы повысить свои шансы на обратную связь:

• Прежде чем писать на общую почту сайта, поищи контакты конкретных редакторов именно тех рубрик, тематика которых тебе подходит;

• Найди страницы редакторов в соцсетях, особенно в Facebook, именно там происходит профессиональное общение представителей СМИ;

• Подружись с ними, задавай вопросы в комментариях, в общем — создай шум, чтобы тебя заметили.

Наконец, тебе пришел долгожданный ответ и вы с редактором обсудили все условия. «Теперь можно приступить к самому интересному — написанию статьи?». Нет! Теперь необходимо составить план статьи и отправить его на согласование редактору. План должен включать в себя название; введение, в котором нужно коротко дать понять, о чем будет статья; ключевые тезисы статьи; заключение. План позволит редактору внести правки по содержанию еще до начала непосредственной работы над статьей и исключит возможность того, что тебе придется ее переписывать.

В конце концов можно приступать к написанию статьи. Здесь все просто, ты уже знаешь, о чем писать, осталось только разобраться, как писать. Чтобы редактор тебя не проклял еще до прочтения, постарайся облегчить ему жизнь. Вот как это сделать:

• Заранее узнай о редакционной политике издания. Какова манера общения автора с читателем; как строятся отношения между автором и редакцией: дедлайны, редактирование, сроки публикации; язык текстов: какими должны быть кавычки, списки нумерованные или маркированные, ставятся ли точки над «ё». Все это и не только нужно узнать до начала работы над текстом. Посмотри, как строятся тексты в издании или запроси у редактора редполитику и постарайся эти правила соблюдать. Редактор скажет тебе спасибо.

• Пиши в Google Docs. Там редакторы могут без проблем править текст и без пересохранений отправлять его на доработку.

• Используй программы для анализа текста. Все правки, касающиеся грамотности, читабельности, уникальности статьи можно избежать, используя специальные программы: text.ru, главред, fresh eye (дополнение для Google Docs) и так далее.

Самое сложное позади. Осталось только терпеливо отвечать на комментарии редактора, вносить правки и ждать публикации.

Как создать портфолио, которое заинтересует потенциального работодателя?

Вне зависимости от того, хочешь ли ты стать журналистом-фрилансером или начать карьеру в каком-то печатном издании, тебе необходимо портфолио, которое продемонстрирует твой профессионализм. Эти советы помогут тем, кто только начинает создавать свое портфолио:

• Пиши много. Каждый день посвящай хотя бы час своего времени на написание текстов. Это не обязательно должны быть статьи в какие-то СМИ, но публикации в соцсети, рецензии на недавно прочитанные книги, посты в личном блоге. Конечно, не стоит включать буквально каждый, написанный текст в портфолио, но такая ежедневная тренировка поможет набить руку.

• Проходи онлайн-курсы. Благодаря интернету можно освоить много профессий не выходя из дома. Практически каждая платформа для онлайн-обучения имеет курсы по журналистике. Вот некоторые из них: открытое образование, универсариум, coursera, futurelearn, Edx.

• Изучай смежные специальности. Фотография, SEO, SMM, диктор. Попробуй самостоятельно сделать фотографии для одной из своих статей, запиши подкаст, пройди курс по SMM и SEO. Это улучшит мнение потенциального работодателя о тебе.

• Оформи портфолио правильно. «Я творческий, способный интересно преподнести любую идею человек», — читает работодатель в резюме, а открыв документ с гордым названием «портфолио», видит список ссылок на публикации. Портфолио нужно оформить так, чтобы его вид не вызывал желания закрыть и больше никогда не открывать. Конечно, можно аккуратно оформить презентацию, со всеми своими достижениями, но лучшим вариантом будет создать свой собственный сайт-портфолио. Такой сайт сразу покажет твой профессионализм и серьезный настрой. Это не так сложно, как может показаться: существует множество сервисов для создания сайта-портфолио. Один из самых удобных конструкторов сайта — myportfolio. Он бесплатный, если у тебя есть подписка на Adobe Creative Cloud. Также могут помочь простые в использовании wix и squarespace.

Теперь ты знаешь, какие шаги стоит предпринять в первую очередь, чтобы начать свой путь в журналистике. Главное, будь активным: не стесняйся писать редакторам, предлагать свои идеи; заводи новые интересные знакомства; читай как можно больше, пиши как можно чаще и в конце концов увидишь свое имя под статьей в журнале, который читает весь мир.