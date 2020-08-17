Стартовал ХII Всероссийский конкурс средств массовой информации «СМИротворец»

Принимаются материалы на ХII Всероссийский конкурс средств массовой информации «СМИротворец» на лучшее освещение вопросов межнациональных и этноконфессиональных отношений. К участию приглашают журналистов федеральных, региональных и национально-культурных СМИ.
Конкурс проводится в шести номинациях: «Телевидение», «Радио», «Печать», «Интернет», «Детские и молодежные СМИ», «Нация победителей» (специальная номинация к 75-летию Победы).
Работы студентов профильных факультетов вузов рассматриваются в рамках специальной номинации «Поколение мультимедиа».
Работы авторов и объединений, размещенные в социальных сетях и на различных интернет платформах, не являющихся СМИ, рассматриваются в специальной номинации «Блоги».
СМИ имеет право заявить на конкурс в каждой номинации не более 3-х отдельных материалов; для цикловых материалов и постоянных рубрик — не более 3-х циклов/рубрик и до 3-х работ в каждом цикле/рубрике.
Материалы на конкурс предоставляются ссылкой на файлообменник или вложенными файлами в сопровождении полностью оформленных (подписанных руководителем и заверенных печатью) и отсканированных заявки и анкеты по электронной почте на адрес: konkurs@nazaccent.ru
Анкета и заявка для скачивания.
Рабочий язык Конкурса — русский. Материалы на языках народов России принимаются с переводом на русский.
Начало приема работ: 27 июля 2020 г.
Завершение приема работ по федеральным округам:
из ЮФО и СКФО – 15 сентября, из ЦФО, ДФО, СЗФО, УФО, ПФО и СФО – 1 октября.
Работы, присланные после 01 октября 2020 года, к рассмотрению жюри не принимаются.