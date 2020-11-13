Стартовал конкурс для региональных журналистов и блогеров «Вместе в цифровое будущее»

«Ростелеком» объявил о начале ежегодного конкурса для представителей региональной медиасферы «Вместе в цифровое будущее».

К участию приглашаются региональные журналисты и блогеры, которые в своих публикациях и сюжетах рассказывают о новых технологиях, инновационных разработках и цифровых трендах в ИТ-сфере и телекоммуникациях.

На конкурс принимаются материалы, опубликованные с 1 апреля 2020 года по 31 марта 2021 года включительно, в номинациях:

— печатная пресса;

— радио и телевидение;

— интернет-СМИ;

— социальные медиа.

Участники из всех категорий СМИ и социальных медиа также могут подать свои работы в две специальные номинации - «Кибербезопасность» (проводится при поддержке Schneider Electric) и «Цифровой регион».

Конкурс пройдет в два этапа: региональный и федеральный. Победителей определят эксперты медийного сообщества, интернет-отрасли и телекоммуникационного рынка.