Стартовал конкурс для журналистов «Семья и будущее России-2019»

Стартовал Всероссийский конкурс для журналистов, блогеров, студентов и аспирантов «Семья и будущее России-2019». Впервые жюри будет рассматривать не только журналистские работы, но и материалы блогеров, а также научные работы студентов и аспирантов факультетов журналистики.

Конкурс проводится в шестой раз.

Кто может участвовать: журналисты федеральных, региональных, муниципальных и иных СМИ РФ, блогеры, редакторы профильных сообществ и групп, студенты и аспиранты.

Задачи конкурса: поощрить системное обращение журналистов, блогеров, студентов и аспирантов к семейной тематике.

Номинации: печатные СМИ, радио, телевидение, интернет-СМИ, социальные медиа, научные работы.

В каждой конкурсной заявке (кроме номинации «научные работы») должно быть представлено не менее 10 работ на семейную тематику.

В номинации «научные работы» в каждой заявке могут быть представлены 1 и более работ.

Период выхода в эфир, публикации (кроме номинации «научные работы»): с 15 июня 2018 года до 15 июня 2019 года.

В номинации «научные работы» период написания и защиты: с 1 мая 2016 года до 15 июня 2019 года.

Общий призовой фонд: 1 240 000 рублей

Сроки подачи заявок: до 15 июня 2019 года.

1 августа 2019 года на сайте www.fap.ru будет опубликован список участников конкурса.

1 сентября 2019 года там же будет опубликован список финалистов конкурса, которые будут приглашены в октябре 2019 года в Москву на церемонию награждения лауреатов.

23-26 октября 2019 года для финалистов конкурса (не менее 90 человек) Фонд Андрея Первозванного совместно с факультетом журналистики МГУ имени М. В. Ломоносова проводит трехдневную практическую конференцию:

• 6-часовой круглый стол по обмену опытом;

• 9 мастер-классов ведущих специалистов медиа-отрасли;

• церемония награждения лауреатов Конкурса.

Лауреатами конкурса станут 43 участника из числа прошедших в финал конкурса.

По традиции партнеры конкурса из числа крупнейших объединений журналистов и СМИ (Союз журналистов России, Союз предприятий печатной индустрии (ГИПП), Альянс независимых региональных издателей, Российская академия радио, Фонд независимого радиовещания), а также журнал «Русский репортер», факультет журналистики МГУ имени М. В. Ломоносова, фонд «Истоки» и ЗАО «Борисфен» вручают свои памятные призы и дипломы.

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