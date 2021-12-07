Стартовал прием заявок на предоставление субсидий в области печатных СМИ в 2022 году

Минцифры России информирует о начале приема заявок на предоставления из федерального бюджета субсидий организациям, осуществляющим выпуск, распространение и тиражирование социально значимых проектов в области печатных средств массовой информации, выпуск изданий для инвалидов и инвалидов по зрению в 2022 году.

Подать заявку можно только в электронном виде — через портал Госуслуг. Заявки принимаются с 1 декабря 2021 года по 31 января 2022 года.

8 декабря 2021 года в 10:00 по московскому времени состоится онлайн-вебинар «О поддержке печатных СМИ в 2022 году». Открыта регистрация для участия в вебинаре.

Подробная информация о процедуре подачи заявок размещена в разделе «Господдержка печатных СМИ в 2022 году».