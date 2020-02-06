Стартовал прием заявок от журналистов на первый грант имени Андрея Павленко

Команда проекта «Жизнь человека» и портал «Такие дела» 1 февраля начали прием заявок на грант имени Андрея Павленко от журналистов и документалистов, которые рассказывают о борьбе с раком.

Грант выдается из денег, собранных на «Патреоне» по завещанию Павленко. Половину собираемых средств каждый месяц будут переводить семье Павленко, половину — ежемесячно распределять на производство материалов о борьбе с онкологией. Как объяснил руководитель отдела спецпроектов ТД Сергей Карпов, размер финансирования будет зависеть от объема полученных ежемесячных пожертвований. На февраль выделено 10 тысяч долларов — около 640 тысяч рублей.

Заявки принимаются с 1 по 20 число каждого месяца, а результаты будут объявлять 5 числа следующего месяца. Получить финансирование можно на новые материалы о борьбе с онкологией или на проекты, требующие доработки, но не на готовые проекты:

Соискатель гранта может указать любое медиа, с которым у него есть договоренность о публикации. Реализовать проект нужно будет в течение 90 дней после получения финансирования. В проекте должно быть указано, что он создан при поддержке гранта имени Андрея Павленко.

Каждая заявка будет проходить оценку медицинского и редакционного совета гранта. Количество победителей может быть любым — сколько именно журналистов получат поддержку, определит экспертный совет. «Грант может получить как один проект, так и 15 — это будет решать экспертный совет, исходя из полученных заявок и смет, которые приложат соискатели», — прокомментировал Карпов.

В медицинский совет войдут три врача-онколога: Илья Черниковский (друг Андрея Павленко, заведующий отделением колопроктологии в 62-й онкологической больнице, соучредитель Фонда Андрея Павленко), Артем Гончаров (заведующий отделением колопроктологии ФГБУ «Центральная клиническая больница с поликлиникой» управления делами президента РФ) и Ростислав Павлов (заведующий отделением операционного блока Клиники высоких медицинских технологий имени Пирогова, ученик и друг Павленко).

Редакционный совет будет оценивать заявки на реализуемость, соответствие расходной смете, актуальность материала. В него войдут медицинский журналист Дарья Саркисян, журналистка Екатерина Гордеева, главный редактор «Таких дел» Анастасия Лотарева, специальный корреспондент «Коммерсанта» Ольга Алленова, визуальный директор «Таких дел» Андрей Поликанов.

Митя Алешковский, директор «Таких дел»:

Онкология — это проблема, которая касается каждого человека в нашей стране. Все мы знаем кого-то, кто болел раком. При этом мы вообще не знаем, как себя вести с этой болезнью, что делать, куда обращаться, как получать правильную помощь, как правильно лечиться. И это, в свою очередь, приводит к возникновению «альтернативных способов лечения рака». Просьбой Павленко было сделать так, чтобы жило его имя и чтобы честная, достоверная информация о борьбе с онкологией постоянно появлялась в российских СМИ. Именно поэтому мы запускаем этот грант.

На странице гранта будет вестись публичная отчетность по расходованию средств. Если после проведения конкурса останутся неизрасходованные деньги, их добавят к сумме гранта нового месяца.