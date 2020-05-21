Стартовал региональный этап XI Конкурса журналистских работ «В фокусе – детство»

В 2020 году конкурс «В фокусе — детство» проходит уже в одиннадцатый раз и приглашает к участию авторов, освещающих семейную тематику и показывающих успешные практики поддержки семьи и детства. Судьбы детей-сирот, детей с особенностями развития и подростков, находящихся в конфликте с законом, были и остаются в фокусе внимания СМИ. Социальные журналисты всегда на «передовой» в освещении различных трудных тем, будь то семейное и детское неблагополучие или последствия пандемии COVID-19. Очевидно, что нынешняя непростая ситуация затрагивает каждую семью, вносит коррективы в привычный образ жизни, перестраивает работу «помогающих» организаций. Конкурс этого года особенный, потому что сейчас журналисты могут рассказать о новых способах работы с семьей и детьми, различных онлайн-технологиях и интерактивных сервисах, приходящих на помощь детям, лайфхаках для родителей в самоизоляции, квалифицированной психологической помощи и работе детского телефона доверия, который продемонстрировал свою незаменимость в период пандемии.

Журналистов, талантливо рассказывающих о поддержке семей в трудной жизненной ситуации, эффективных социальных практиках помощи детям и семьям, журналистов, избегающих штампов и стереотипов в освещении социальной проблематики, и призван отметить конкурс «В фокусе — детство».

Организаторы

Организаторами конкурса выступают Фонд поддержки детей и Союз журналистов России. Партнеры конкурса – АНО «Национальные приоритеты», Детское творческое объединение ЮНПРЕСС, Альянс независимых региональных издателей, АРС-пресс. Информационную поддержку конкурсу оказывает Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям.

Этапы

Традиционно конкурс проходит в два этапа: региональный и федеральный. Цель регионального тура — отобрать лучшие материалы среди печатных публикаций, интернет-публикаций, теле- и радиосюжетов, подкастов и публикаций в блогах, размещенных в региональных и муниципальных СМИ и блогах. Познакомиться со списком оргкомитетов в регионах, которые уже начали прием заявок от журналистов региональных и муниципальных СМИ можно здесь. В некоторых субъектах Российской Федерации формирование региональных оргкомитетов продолжается. Их контакты в ближайшее время так же можно будет найти на сайте Фонда.

В федеральном туре принимают участие материалы, размещенные в федеральных СМИ и победители регионального тура. Журналисты федеральных газет, журналов, теле-, радиокомпаний и информагентств могут направлять свои заявки и материалы на электронную почту конкурса kcj_fond@mail.ru. Журналисты региональных и муниципальных СМИ – по контактам региональных оргкомитетов.

Номинации

Напомним, что конкурс «В фокусе – детство» проводится по следующим номинациям:

• В номинации «Многодетная Россия» принимаются материалы, посвященные роли семьи, в том числе многодетной и приемной; укреплению семейных традиций; успешным практикам помощи семьям и детям; семейному устройству детей-сирот и успешному опыту приемных семей, сумевших преодолеть сложности в адаптации и социализации приемных детей.

• В номинации «Дорогой безграничных возможностей» оцениваются материалы об успешной социальной адаптации детей с особенностями развития и здоровья, а также помощи семьям, воспитывающим таких детей; истории улучшения качества жизни детей с ограниченными возможностями здоровья.

• В номинации «Работа над ошибками» участвуют материалы об интеграции в общество «трудных» детей и подростков, несовершеннолетних, вступивших в конфликт с законом; материалы о работе служб примирения (медиации), развитии наставничества в отношении подростков, находящихся в конфликте с законом, добровольческих инициативах, направленных на профилактику преступности несовершеннолетних.

• В номинации «Выйти в плюс» рассматриваются материалы, освещающие практики поддержки семей с детьми с низким уровнем доходов в целях достижения ими уровня самообеспечения (в т.ч. с заключением социального контракта); материалы об эффективных технологиях оказания помощи малообеспеченным семьям; материалы о родителях, которые добились успеха после рождения детей, организовали собственный бизнес или создали НКО.

• В специальных номинациях принимаются материалы, посвященные ответственному родительству, работе Общероссийского детского телефона доверия 8-800-2000-122, мероприятиям Всероссийского конкурса «Семья года».

Подробности

На конкурс приглашаются авторы, чьи материалы размещены в средствах массовой информации и блогах в период с 1 октября 2019 года по 1 октября 2020 года.

Более подробно о Всероссийском конкурсе журналистских работ «В фокусе — детство» можно узнать из Положения о конкурсе. Заявка на участие в конкурсе и требования к оформлению пакета документов являются приложениями к Положению о конкурсе. По всем вопросам, касающимся участия в конкурсе, можно обращаться в Департамент коммуникаций Фонда по эл. почте: kcj_fond@mail.ru.

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