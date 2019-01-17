Стартовал VIII конкурс для журналистов и блогеров «Вместе в цифровое будущее»

Объявлен старт ежегодного конкурса «Вместе в цифровое будущее» для региональных журналистов, пишущих о новых технологиях, инновационных разработках и трендах в ИТ-сфере.
В жюри — представители ТАСС, РБК, МИА «Россия сегодня», «Ростелекома», компании Ericsson и др.
Номинации
• Печатная пресса (газеты, журналы);
• Радио и телевидение;
• Интернет-СМИ (в том числе новостные агентства);
• Социальные медиа (блогеры);
• Специальная номинация Партнера «5G – платформа новых возможностей»;
• Специальная номинация «Ростелекома» «Биометрия – путь к цифровой идентичности».
Условия и сроки
Для участия в Конкурсе необходимо:
• Зарегистрироваться на официальном сайте Конкурса в личном кабинете Участника.
• Разместить материалы, выбрав соответствующую номинацию и регион, в срок до 31 марта (23:59:59 – время московское) 2019 года.
На конкурс принимаются материалы, опубликованные с 1 апреля 2018 года по 31 марта 2019 года включительно.
Конкурс пройдет в два этапа: итоги регионального этапа подведут в апреле 2019 года, а федерального — в июне.
Источник: smi.rt.ru Иллюстрация: shutterstock.com