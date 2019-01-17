Стартовал VIII конкурс для журналистов и блогеров «Вместе в цифровое будущее»

Объявлен старт ежегодного конкурса «Вместе в цифровое будущее» для региональных журналистов, пишущих о новых технологиях, инновационных разработках и трендах в ИТ-сфере.

В жюри — представители ТАСС, РБК, МИА «Россия сегодня», «Ростелекома», компании Ericsson и др.

Номинации

• Печатная пресса (газеты, журналы);

• Радио и телевидение;

• Интернет-СМИ (в том числе новостные агентства);

• Социальные медиа (блогеры);

• Специальная номинация Партнера «5G – платформа новых возможностей»;

• Специальная номинация «Ростелекома» «Биометрия – путь к цифровой идентичности».

Условия и сроки

Для участия в Конкурсе необходимо:

• Зарегистрироваться на официальном сайте Конкурса в личном кабинете Участника.

• Разместить материалы, выбрав соответствующую номинацию и регион, в срок до 31 марта (23:59:59 – время московское) 2019 года.

На конкурс принимаются материалы, опубликованные с 1 апреля 2018 года по 31 марта 2019 года включительно.

Конкурс пройдет в два этапа: итоги регионального этапа подведут в апреле 2019 года, а федерального — в июне.

Источник: smi.rt.ru

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