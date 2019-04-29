Стартовал Всероссийский конкурс для СМИ «Патриот России-2019»

Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям (Роспечать) объявляет о проведении в 2019 году Всероссийского конкурса «Патриот России» на лучшее освещение в электронных и печатных средствах массовой информации темы патриотического воспитания.

Конкурс «Патриот России» проводится в соответствии с государственной программой «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2020 гг.». Конкурс призван стимулировать СМИ к яркому и всестороннему освещению патриотической тематики, связанной с традициями и современными задачами патриотического воспитания.

Конкурс проводится при поддержке Роспечати с участием Минобороны Российской Федерации, органов исполнительной власти субъектов РФ, Союза журналистов России.

К участию в Конкурсе приглашаются зарегистрированные электронные и печатные СМИ, интернет-ресурсы, а также авторы (авторские коллективы), чьи материалы патриотической направленности были размещены в СМИ с 1 мая 2018 года по 30 апреля 2019 года включительно.

Конкурсные работы вместе с сопроводительными материалами направляются до 10 июня 2019 года на e-mail: conkurspatriot@pr-club.com

Почтовые отправления не предусмотрены

Торжественную церемонию награждения победителей Конкурса предполагается провести во второй половине июля 2019 года в городах Тамбове и Мичуринске.

Победителям Конкурса будут вручены Золотые и Серебряные медали и дипломы Роспечати.

Положение о конкурсе размещено на сайтe МПК и официальном сайте Роспечати.

Контакты Федерального оргкомитета Конкурса:

председатель оргкомитета Конкурса — Чумиков Александр Николаевич (chumikov@pr-club.com);

координатор Конкурса — Полодийчук Наталья Валерьевна (polodiychuk@pr-club.com).

Справки по телефону: 8(915)449-04-48, 8(916)519-18-04.